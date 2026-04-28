Tri rečenice koje ne smijete reći partneru nakon svađe: Ovo su "bombe" koje ruše vezu

Svađa sama po sebi nije problem u većini veza. Pravi izazov počinje onog trenutka kada vika utihne i krene tihi razgovor.

Upravo tada izgovaramo rečenice koje ostavljaju ožiljke godinama. Psiholozi izdvajaju tri konkretne formulacije koje djeluju kao „otrov“ za svaki odnos.

1. Ti si uvijek isti/ista

Ova rečenica je etiketa koja zatvara vrata promjeni. Njome poništavate sav prethodni trud partnera i godine zajedničkog rada. Partner stiče utisak da promjena nema smisla, jer će u vašim očima uvijek biti isti.

Rješenje: Umjesto generalne osude, opišite konkretno ponašanje: „Smetalo mi je što si danas zaboravio na naš dogovor.“

2. Moja majka je bila u pravu za tebe

Ova izjava uvlači porodicu u sukob i stvara osjećaj da protiv partnera stoji cijeli vaš „klan“. Povjerenje se ruši na dva fronta, a partner će poslije ovakvih riječi teško opet slobodno odlaziti na porodične ručkove.

Rješenje: Govorite iz svog ugla i ostanite fokusirani na trenutni problem, bez miješanja trećih osoba.

3. Ne znam zašto sam uopšte sa tobom

Iako često dolazi kao izliv bijesa, ova rečenica sije sumnju koja tinja mjesecima. Partner je vrti u glavi danima, pitajući se da li ste to ozbiljno mislili. Prema podacima Američke psihološke asocijacije, prezir i obezvrjeđivanje su među najjačim predskazateljima razvoda.

Ako ste previše ljuti, recite: Trenutno mi je teško da razgovaram, treba mi pauza.

Zlatno pravilo: Prvih 24 sata

Terapeuti savjetuju da ne donosite nikakve zaključke o vezi u prvih 24 sata nakon sukoba. Mozak tada radi na kortizolu, pa je sve što kažete pretjerano. Takođe, držite se pravila: jedna svađa – jedna tema. Ne miješajte stare sukobe u novu raspravu, prenosi Superžena.