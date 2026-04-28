Logo
Large banner

Tri rečenice koje ne smijete reći partneru nakon svađe: Ovo su "bombe" koje ruše vezu

Autor:

ATV
28.04.2026 09:21

Komentari:

0
Svađa partneri
Foto: RDNE Stock project/Pexels

Svađa sama po sebi nije problem u većini veza. Pravi izazov počinje onog trenutka kada vika utihne i krene tihi razgovor.

Upravo tada izgovaramo rečenice koje ostavljaju ožiljke godinama. Psiholozi izdvajaju tri konkretne formulacije koje djeluju kao „otrov“ za svaki odnos.

1. Ti si uvijek isti/ista

Ova rečenica je etiketa koja zatvara vrata promjeni. Njome poništavate sav prethodni trud partnera i godine zajedničkog rada. Partner stiče utisak da promjena nema smisla, jer će u vašim očima uvijek biti isti.

Rješenje: Umjesto generalne osude, opišite konkretno ponašanje: „Smetalo mi je što si danas zaboravio na naš dogovor.“

2. Moja majka je bila u pravu za tebe

Ova izjava uvlači porodicu u sukob i stvara osjećaj da protiv partnera stoji cijeli vaš „klan“. Povjerenje se ruši na dva fronta, a partner će poslije ovakvih riječi teško opet slobodno odlaziti na porodične ručkove.

Rješenje: Govorite iz svog ugla i ostanite fokusirani na trenutni problem, bez miješanja trećih osoba.

3. Ne znam zašto sam uopšte sa tobom

Iako često dolazi kao izliv bijesa, ova rečenica sije sumnju koja tinja mjesecima. Partner je vrti u glavi danima, pitajući se da li ste to ozbiljno mislili. Prema podacima Američke psihološke asocijacije, prezir i obezvrjeđivanje su među najjačim predskazateljima razvoda.

Ako ste previše ljuti, recite: Trenutno mi je teško da razgovaram, treba mi pauza.

Zlatno pravilo: Prvih 24 sata

Terapeuti savjetuju da ne donosite nikakve zaključke o vezi u prvih 24 sata nakon sukoba. Mozak tada radi na kortizolu, pa je sve što kažete pretjerano. Takođe, držite se pravila: jedna svađa – jedna tema. Ne miješajte stare sukobe u novu raspravu, prenosi Superžena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svađa

Ljubav

ljubav i seks

ljubavne veze

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

12

55

Domaća prihrana za cvijeće: Od nje buja ''kao ludo''

12

50

Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji

12

47

Jelači povećana kazna za ubistvo Kisina, optuženima 31 godina zatvora

12

42

Maj 2026. donosi baš ozbiljne pare za tri znaka

12

36

Na obali Drine pronađeno 10 uginulih svinja, oglasilo se Ministarstvo

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner