Žene joj plaćaju da ima odnose s njihovim sinovima

Saurora Grejs (31) iz Mančestera kaže da pomaže ljudima da “prevaziđu se*sualne probleme i poteškoće”. Ponekad joj majke plaćaju da ima odnose s njihovim sinovima.

Ali, kako dodaje, njena uloga u životima klijenata daleko je šira od onoga što bi moglo delovati na prvi pogled.

U videu, koji je objavila na Instagramu ranije ove godine, Saurora je objasnila šta to privlači ljude u njen prostor.

“Bila sam sa preduzetnicima, nastavnicima, policajcima, ali i samohranim ženama, osobama sa invaliditetom... Da li znate šta im je svima zajedničko? Umorni su od pretvaranja”, kazala je.

Savjeti Ovo privlači zmije kao magnet, a mnogi to drže u dvorištu

Nedavno, Saurora je za britanski "San" otkrila detalje iz svog života, ostavljajući čitaocima da sami donose zaključke.

“Dok obuvam štikle, prije nego što se išunjam iz kuće jednog mladića, njegova majka me posmatra s prozora i upućuje osmijeh zahvalnosti. Samo nekoliko minuta ranije, u spavaćoj sobi njenog sina uradila sam nešto o čemu većina roditelja radije ne bi željela da zna. Uzela sam mu nevinost. I za to sam bila angažovana”, ispričala je.

Saurora kaže da posljednje tri godine radi kao “surogat partnerka”, naplaćujući 400 evra kako bi pomogla ljudima da “prevaziđu strahove od intimnosti ili druge probleme”.

Svijet Zelenski prijeti, poslao poruku svjetskim diplomatama

“Možda zvuči ekstremno, ali do sada sam pomogla više od 500 ljudi, kako ženama, tako i muškarcima, starosti od 21 do 80 godina. Mnogi su rođeni sa invaliditetom i još su bili nevini, ili su ostali sa povredama koje mijenjaju život, poput paralize nakon nesreće, a nemaju partnera sa kojim bi imali odnose. Drugi su bili potpuno zdravi, ali su možda imali vezu bez seksa ili su bili nevini”, dodaje ona.

"Smrt majke me podstakla"

Navodi da nedjeljno ima do pet klijenata.

“Moj posao je da ih opustim, pomognem im da prevaziđu sram i podučim ih o sek*su, bilo na radionici u mojoj kući ili prilikom posjete. Voljela bih da pomažem više, ali posao je fizički zahtevan i može biti iscrpljujući”, priča ona.

Za britanski medij otkriva da je ušla u posao pošto je izgubila majku 2022. godine.

Fudbal Liverpul želi Srbina Đorđa Petrovića

“Njena smrt me je podstakla da pomažem ljudima. Gubitak majke je iz temelja promijenio način na koji razumijem život, tijelo i ljudsku povezanost. Shvatila sam koliko često ljudi sebi uskraćuju intimnost, zadovoljstvo i iskrenost dok ne postane prekasno. To me je usmjerilo ka poslu koji pomaže drugima da se ponovo povežu s tim stvarima”.

Saurora kaže da je tajno radila na platformi OnliFans, prodajući fotografije i snimke, uporedo sa poslom frizerke.

“Tokom odrastanja morala sam da krijem svoju se*sualnu stranu od majke. Ona je radila kao savjetnik u školi i bila je prilično konzervativna. Nekoliko puta je pronašla se*sualne igračke u mojoj sobi i nije bila srećna. Kada sam tek počela da dobijam klijente preko sajtova, bila sam nevjerovatno nervozna, ulazak u nešto tako intimno nosio je mnogo neizvjesnosti. Ali, nakon prvih susreta, osjetila sam mješavinu olakšanja i ponosa, i brzo sam shvatila da mogu pomoći ljudima na smislen način”.

Ostali sportovi Oglasio se Slobodan Soro povodom bojkota vaterpolista

Kaže da se susreće sa osudama okoline.

“Nije prljavo niti nemoralno biti ‘surogat partnerka’. Ipak, suočila sam se sa osuđivanjem na internetu, gdje ljudi donose pretpostavke o mom radu i pokušavaju da me postide. Govorili mi da sigurno nemam samopoštovanja ili da iskorišćavam ljude. Bivši partner mi je rekao da nikada neću naći nekoga ko će me voljeti zbog mog posla. Ali, ta iskustva su mi pomogla da izgradim otpornost i samopouzdanje. Ponosna sam na posao koji radim. Svako zaslužuje uzbudljiv seksualni život".

"Ponekad imaju fantazije..."

Otkriva da je većinu klijenata upoznala preko interneta.

Svijet Tramp odbijen, ništa od otvaranja Ormuskog moreuza

“Često su njihovi roditelji ti koji naprave prvi kontakt. Ako je njihovo dijete odrasla osoba sa invaliditetom, žele da ono iskusi se*s kao i bilo ko drugi njihovih godina. Često me pozovu u svoju kuću, izađu popodne i ostave nas same. Jedan od mojih redovnih klijenata, u tridesetim godinama, ima težak oblik cerebralne paralize. Osoba koja brine o njemu mi se obratila, jer se mučio da pronađe djevojku. Kada sam stigla u njihovu kuću, snažno me je zagrlila i rekla: ‘Samo želim da znaš da si nevjerovatna’", kaže ona i dodaje:

"Bio je to dirljiv trenutak. Drugi klijent je u četrdesetim godinama i ostao je paralizovan od vrata nadole nakon nesreće. Nema osjećaj u intimnim dijelovima, ali sam pronašla načine da mu omogućim da ponovo doživi orgazam. Takođe, imam klijentkinju koja je u invalidskim kolicima zbog paralize, i koristila sam svoje stručno znanje da joj pomognem da ponovo uživa u seksualnim senzacijama”.

Saurora je pomenula i rad sa drugim klijentima.

Svijet U toaletu pronašli šest otrovnih žaba

“Nisu svi osobe sa invaliditetom. Radim i sa starijim nevinim osobama, kao i sa pojedincima ili parovima koji godinama nisu imali odnose. Ponekad imaju fantazije koje su se plašili da isprobaju. Vidjela sam sve - od fetiša na hipnozu do zahtjeva koji uključuju zaštitna odijela, ili čak brijanje glave, ništa me više ne iznenađuje”.

Na kraju, zaključila je:

“Da, moj posao je daleko od konvencionalnog, ali neću kriti šta radim niti osjećati sram. Istraživanja sve više pokazuju koliko je se*s vitalan za osobe sa invaliditetom, koji imaju iste želje kao i svi mi. Ideja da su odrasle osobe sa invaliditetom ase*sualne ili da im seks nije potreban je široko rasprostranjen mit. Strastveno želim da to promijenim i edukujem društvo. Naravno, uvijek će biti onih koji osuđuju kada je u pitanju se*sualni rad. Ali, kada bi vidjeli razliku koju to donosi mojim klijentima, mislim da bi promijenili mišljenje”.

(Telegraf)