Огласио се Слободан Соро поводом бојкота ватерполиста

Слободан Соро за сада не жели јавно да коментарише ситуацију у Ватерполо репрезентацији Србије након одлуке групе од 11 репрезентативаца да се повуку из националног тима док се он налази на челу Савеза.
Криза у српском ватерполу додатно је ескалирала послије његових недавних изјава у којима је оцијенио да су освојене златне медаље на Олимпијским играма и Европском првенству у Београду "више плод тренутне инспирације него стварног квалитета" репрезентације.
Ситуацију додатно компликује и чињеница да је претходно оставку на мјесто селектора поднио Урош Стевановић, јер је нови предсједник ВСС истакао како селектор репрезентације не може истовремено да буде и тренер у клубу.
Након тога услиједила је реакција репрезентативаца, па су из националног тима иступили Никола Јакшић, Душан Мандић, Страхиња Рашовић, Сава Ранђеловић, Ђорђе Лазић, Немања Вицо, Никола Дедовић, Виктор Рашовић, Петар Јакшић, Радослав Филиповић и Радомир Драшовић.
Поводом свих ових дешавања, огласио се Соро и кратко поручио за "Телеграф":
"За сада нећу коментарисати".
