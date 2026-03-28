Tri zlatna modna pravila Italijanki

ATV

28.03.2026

14:05

Три златна модна правила Италијанки
Foto: Pixabay/Godisable Jacob

Stil Francuskinja je idealna modna inspiracija za dame koje vole jednostavnost i neopterećenu ležernost u oblačenje, a za one dame koje obožavaju uzbudljivije modne igre, tu je stil Italijanki.

1. Oblače se i za sebe i za druge

Za Italijanke je lijepo oblačenje puno više od interesa za modu. Uvijek žele da ostave dobar prvi utisak i zato im je važno da budu dobro obučene, ali briga o onome što nose ujedno je izraz poštovanja prema ljudima.

Vođenje računa o sopstvenom izgledu dio je italijanske kulture, time pokazujete da ste usvojili dobre manire. Italijanka na ležernu gradsku kafu s prijateljicom neće doći u trenerci i patikama. Dotjeraće se i za sebe i za prijateljicu.

Važno je napomenuti da to ne znači da će od glave do pete biti od‌jevena u neke skupocjene ili posebne komade. Naprotiv, na njoj se može naći najjednostavnija od‌jevna kombinacija sastavljena od povoljnih komada, ali biće u skladu s mjestom na kojem se nalazi i s povodom.

Kada su u pitanju posebni povodi, Italijanke nisu tajanstvene poput Francuskinja. Vole da impresioniraju i daće sve od sebe da oduševe stajlingom.

2. Vode računa o kroju

Italijanke nećete vid‌jeti u, recimo, predugačkim pantalonama ili prekratkom sakou. Na njima će sve biti na svom mjestu. Za Italijanke je dobar kroj ključ dobrog oblačenja i svaki komad prilagođen je njihovoj figuri.

Nisu velike ljubiteljke trendovskih predimenzioniranih komada koji u potpunosti brišu liniju tijela, ali neće posezati ni za preterano uskim komadima koji se priljubljuju uz figuru.

3. Obuća i torba kao kruna svake kombinacije

S obzirom na to da u svojoj zemlji bez problema mogu pronaći neke od najkvalitetnijih cipela i torbi na svijetu, nije čudno što ih toliko vole. Italijanke jako vole dodatke poput marama, sunčanih naočara i nakita, ali kada nemaju vremena za modne igre, samo će se pobrinuti da svoju kombinaciju zaokruže dobrim cipelama i primjerenom torbom, prenosi Superžena.

