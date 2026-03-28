Tri zlatna modna pravila Italijanki

28.03.2026
14:05
Stil Francuskinja je idealna modna inspiracija za dame koje vole jednostavnost i neopterećenu ležernost u oblačenje, a za one dame koje obožavaju uzbudljivije modne igre, tu je stil Italijanki.
Za Italijanke je lijepo oblačenje puno više od interesa za modu. Uvijek žele da ostave dobar prvi utisak i zato im je važno da budu dobro obučene, ali briga o onome što nose ujedno je izraz poštovanja prema ljudima.
Vođenje računa o sopstvenom izgledu dio je italijanske kulture, time pokazujete da ste usvojili dobre manire. Italijanka na ležernu gradsku kafu s prijateljicom neće doći u trenerci i patikama. Dotjeraće se i za sebe i za prijateljicu.
Važno je napomenuti da to ne znači da će od glave do pete biti odjevena u neke skupocjene ili posebne komade. Naprotiv, na njoj se može naći najjednostavnija odjevna kombinacija sastavljena od povoljnih komada, ali biće u skladu s mjestom na kojem se nalazi i s povodom.
Kada su u pitanju posebni povodi, Italijanke nisu tajanstvene poput Francuskinja. Vole da impresioniraju i daće sve od sebe da oduševe stajlingom.
Italijanke nećete vidjeti u, recimo, predugačkim pantalonama ili prekratkom sakou. Na njima će sve biti na svom mjestu. Za Italijanke je dobar kroj ključ dobrog oblačenja i svaki komad prilagođen je njihovoj figuri.
Nisu velike ljubiteljke trendovskih predimenzioniranih komada koji u potpunosti brišu liniju tijela, ali neće posezati ni za preterano uskim komadima koji se priljubljuju uz figuru.
S obzirom na to da u svojoj zemlji bez problema mogu pronaći neke od najkvalitetnijih cipela i torbi na svijetu, nije čudno što ih toliko vole. Italijanke jako vole dodatke poput marama, sunčanih naočara i nakita, ali kada nemaju vremena za modne igre, samo će se pobrinuti da svoju kombinaciju zaokruže dobrim cipelama i primjerenom torbom, prenosi Superžena.
