Najbolje frizure sa Oskara 2026: Kako zvijezde nose kratku kosu i volumen

Oskari i „Veniti fer” parti svake godine postavljaju ton za trendove ljepote, ali 2026. godina je bila posebno zanimljiva.

Od minimalističkih punđi do glamuroznih talasa i odvažnih tekstura, najveće zvijezde su pokazale da kosa može biti ključni izraz svakog izgleda. Ovo je lista 10 frizura koje će se sigurno preslikati na ulice i društvene mreže.

1. Ema Stoun: „Vejvi bob” kao proljećni imperativ

Ema Stoun je još jednom dokazala da je manje zapravo više. Nosila je savršen talasasti bob sa blagim efektom na krajevima, koji je cijelom izgledu dao mekoću i pokret. Njena kosa je izgledala svježe, lagano i prirodno.

2. Tejana Tejlor: „Piksi” kao zaštitni znak

Tejana Tejlor ostaje vjerna svom zaštitnom znaku – piksi frizuri, ali u verziji koja je kratka, oštra i sa blagim efektom talasa.

Ovaj izgled daje snažan, hrabar karakter i savršeno balansira sa njenom haljinom, stvarajući moćnu siluetu.

3. En Hatavej: Damski „puld-bek” glamur

En Hatavej se odlučila za elegantno povučenu kosu sa volumenom, ostavljajući prostor da nakit i haljina dođu do punog izražaja.

Ova frizura odmah unosi dozu ozbiljnosti i sofisticiranosti – klasičan izbor koji uvijek djeluje luksuzno i promišljeno.

4. Hejli Biber: Devedesete sa modernim potpisom

Hejli Biber je predstavila novu dužinu do ramena inspirisanu stilom devedesetih. Kosu je stilizovao Brajs Skarlet, sa ciljem da utjelovi glamur i otmjenost.

Rezultat je upravo to: mekani volumen, pokret i suptilan, ležeran izgled.

5. Džesi Bakli: Začešljan „piksi” koji redefiniše ženstvenost

Džesi Bakli je pokazala kako začešljana kratka kosa može izgledati nevjerovatno ženstveno.

Iako je zalizana, kosa djeluje prirodno, dok cijeli izgled odiše samopouzdanjem i modernim minimalizmom.

6. Kim Kardašijan: „Klavi kat” i novi „mesi” momenat

Kim Kardašijan je za Oskare odabrala „klavi kat” bob koji dodiruje ključnu kost.

Stilizovan od strane Mustafe Janaza, ovaj izgled donosi novi, blago neuredni pristup njenoj inače ultra zaglađenoj crnoj kosi, dajući joj moderniji izgled.

7. Vunmi Mosaku: Skulpturalna kosa kao umjetnost

Vunmi Mosaku je imala jedan od najzanimljivijih izgleda večeri – skulpturalni stiling fokusiran na tehniku pletenja.

Frizuru je kreirala Araksi Lindzi, a rezultat je bio pravi umjetnički izraz koji pomjera granice klasičnog glamura.

8. Grejsi Abrams: Povratak „biksi” frizure

Grejsi Abrams je pokazala zašto se „biksi” (spoj boba i piksi reza) vraća na velika vrata.

Njena verzija je mekana i razigrana, a blago razbarušeni pramenovi koji padaju preko oka stvorili su onaj prepoznatljivi „kul” izgled.

9. Prijanka Čopra: Dramatični stari Holivud

Prijanka Čopra je igrala na kartu dramatičnosti sa dugom, ultra sjajnom kosom i jednim definisanim talasom.

Kosa povučena unazad otvorila je lice i naglasila nakit, dok je precizno oblikovan talas dodao dozu luksuza starog Holivuda.

10. Kaja Gerber: Volumen supermodela

Kaja Gerber je suptilno podsjetila na estetiku svoje majke, Sindi Kraford, kroz opuštene, voluminozne talase.

Duboki razdjeljak na stranu i talasasta tekstura dali su joj onaj bezvremenski izgled supermodela, prenosi Ljepota i zdravlje.