Ova boja krade sreću iz vašeg doma: Izbacite je odmah!

Boja u vašem domu može biti tajni kradljivac sreće i mira. Otkrijte koju nijansu odmah treba da prekrečite i brzo vratite radost u život!

Svi želimo da naša kuća bude mesto za odmor. Ipak, ponekad osjetimo umor čim pređemo prag svog stana. Možda zvuči čudno, ali boja u vašem domu može biti glavni razlog za to. Kada biramo kako ćemo urediti sobu, često gledamo samo modne trendove. Zaboravljamo da boje veoma snažno djeluju na naše misli i emocije. Neke od njih mogu nam potpuno isisati svu pozitivnu energiju.

Kako boja na zidovima menja naše emocije

Zidovi koji nas svakodnevno okružuju šalju jasne signale našem mozgu. Svijetli tonovi nas bude, pokreću i podstiču na istinsku radost. Sa druge strane, pogrešna nijansa u prostoru može izazvati snažan osjećaj tjeskobe. Ljudi često misle da su duboke i hladne boje jako elegantne. Zato se lako odluče za tamno sivu, tamno braon ili crnu. Međutim, iskusni stručnjaci za uređenje upozoravaju na jednu veliku i skrivenu opasnost.

Kada je u pitanju farba za vaš stan, tamno siva je trenutno veliki hit. Mnogi je rado biraju za svoje moderne dnevne sobe i spavaće sobe. Ali ova boja podsjeća na oblačno nebo, tešku kišu i sumorne dane. Ako je stalno gledate, vaš um može postati jako trom i potpuno bezvoljan. Umjesto da se opustite nakon posla, osjećaćete se teško i sasvim bez energije.

Zašto je ova boja u vašem domu greška

Poznati psiholozi tvrde da nas previše tamne boje stalno zatvaraju u sebe. Ako je takva boja u vašem domu svuda oko vas, prostor izgleda mnogo manje. Soba djeluje jako zbijeno i mračno, bez obzira na to koliko prirodnog svjetla imate. Takva teška atmosfera direktno i brzo remeti vaše dobro i stabilno raspoloženje. Brzo ćete primjetiti da ste znatno češće nervozni ili bez razloga loše volje. U najgorem slučaju, ovakav mračan prostor može izazvati dubok i dugotrajan osjećaj tuge.

Ovo pravilo se posebno odnosi na dijelove kuće gdje provodite najviše vremena. Zato tonovi u dnevnoj sobi nikada ne bi smjeli da budu mračni i hladni. Dnevna soba je važno mjesto gdje porodica treba svakog dana da se smije. Ako vas zidovi stalno pritiskaju, veoma brzo ćete poželjeti da odete iz kuće. Komunikacija sa ukućanima može postati jako napeta, a da ne znate ni zašto.

Pronađite svjetlost i radost u prostoru

Šta onda tačno treba uraditi ako već imate ovakve tamne zidove u kući? To je zapravo jako jednostavno i uopšte ne zahteva mnogo vašeg dragocenog novca. Važan je samo pažljiv i dobar odabir pravih nijansi za vaše sledeće krečenje. Možete isprobati sledeće sjajne opcije:

Blaga bež boja koja donosi osjećaj topline i smiruje nervozu.

Pastelno žuta nijansa za brzo vraćanje sunca u tamne prostorije.

Nježna breskva koja vas uvijek opušta i pruža veliku sigurnost.

Naravno, ne morate potpuno izbaciti tamne tonove ako ih zaista mnogo volite. Zadržite ih kroz lijepe sitne detalje, poput mekanih jastuka, vaza ili umjetničkih slika. Ipak, ona glavna boja u vašem domu mora biti ona koja vas raduje. Pustite svjetlost da ponovo uđe unutra, nasmijte se i dišite svojim punim plućima.

Vaš stan uvijek treba da bude vaše jedino sigurno utočište i mjesto mira. Pažljivo poslušajte svoje srce i uvek obratite pažnju na to kako se osjećate. Ako vas trenutni zidovi guše i nerviraju, vrijeme je za hitne i brze promjene. Uzmite četku hrabro u ruke i osvježite svoj lijepi životni prostor već danas, prenosi Krastarica.