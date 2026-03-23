Kesa kao modni dodatak: Košta skoro 2.000 dolara

Taman kada smo pomislili da je modni svijet vidio sve, ipak smo se prevarili.

Kada je Balenciaga lansirala svoju verziju „kese torbe“, modni svijet je, očekivano, reagovao burno – ali ne nužno oduševljeno.

Inspirisana običnim plastičnim kesama iz prodavnice, ova torba pokušava da banalno predstavi kao luksuz, brišući granicu između ironije i čistog besmisla, po cijeni od skoro 1790 dolara.

Nju je ponijela Zhang Jingii, popularna kineska glumica, na jednom od najglamuroznijih događaja u Kini, i pokupila svu pažnju. Njene fotografije sa crvenog tepiha su se proširile internetom, a zatim se saznalo da je riječ o novom komadu poznate modne kuće.

Kesa torba možda jeste viralna, ali teško da će postati bezvremenski klasik, prenose Novosti Magazin.