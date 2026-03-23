Kesa kao modni dodatak: Košta skoro 2.000 dolara

23.03.2026

22:06

Торба кеса
Foto: TikTok/Screenshot

Taman kada smo pomislili da je modni svijet vidio sve, ipak smo se prevarili.

Kada je Balenciaga lansirala svoju verziju „kese torbe“, modni svijet je, očekivano, reagovao burno – ali ne nužno oduševljeno.

Inspirisana običnim plastičnim kesama iz prodavnice, ova torba pokušava da banalno predstavi kao luksuz, brišući granicu između ironije i čistog besmisla, po cijeni od skoro 1790 dolara.

Nju je ponijela Zhang Jingii, popularna kineska glumica, na jednom od najglamuroznijih događaja u Kini, i pokupila svu pažnju. Njene fotografije sa crvenog tepiha su se proširile internetom, a zatim se saznalo da je riječ o novom komadu poznate modne kuće.

Kesa torba možda jeste viralna, ali teško da će postati bezvremenski klasik, prenose Novosti Magazin.

@superlike888 Amazing fashion bag for 🌧️ #zhangjingyi #balenciaga #bag ♬ If its raining its raining BittyMcLean Ziggy style - Ziggy in tha House

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

