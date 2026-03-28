Ђоковић упутио поруку Џеки и БиХ

28.03.2026
13:50
Најбољи тенисер у историји Новак Ђоковић огласио се на друштвеним мрежама након побједе репрезентације Босне и Херцеговине против селекције Велса у полуфиналу баража квалификација за ФИФА Свјетско првенство.
Змајеви су славили након велике драме у којој је Един Џеко, капитен и нападач репрезентације Босне и Херцеговине имао кључну улогу.
Наиме, Џеко је погодио у 86. минуту за 1:1, након чега су услиједили продужеци, а затим и пенали у којима се боље снашла репрезентација БиХ славивши резултатом 4:2
"Браво, Едине, браво БиХ", написао је Ђоковић на својој Инстаграм причи, уз емотикон дијаманта, што је и надимак капитена Змајева.
Сам Ђоковић је прије два дана виђен у Београду, док ће БиХ у уторак, 31. марта, играти одлучујућу утакмицу за пласман на свој други Мундијал у историји.
Противник ће бити селекција Италије.
