Ђоковић упутио поруку Џеки и БиХ

Аутор:

АТВ

28.03.2026

13:50

Новак Ђоковић
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Најбољи тенисер у историји Новак Ђоковић огласио се на друштвеним мрежама након побједе репрезентације Босне и Херцеговине против селекције Велса у полуфиналу баража квалификација за ФИФА Свјетско првенство.

Змајеви су славили након велике драме у којој је Един Џеко, капитен и нападач репрезентације Босне и Херцеговине имао кључну улогу.

Наиме, Џеко је погодио у 86. минуту за 1:1, након чега су услиједили продужеци, а затим и пенали у којима се боље снашла репрезентација БиХ славивши резултатом 4:2

"Браво, Едине, браво БиХ", написао је Ђоковић на својој Инстаграм причи, уз емотикон дијаманта, што је и надимак капитена Змајева.

Сам Ђоковић је прије два дана виђен у Београду, док ће БиХ у уторак, 31. марта, играти одлучујућу утакмицу за пласман на свој други Мундијал у историји.

Противник ће бити селекција Италије.

Новак Ђоковић

Един Џеко

Фудбалска репрезентација БиХ

