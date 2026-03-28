Timovi Civilne zaštite u pripravnosti

28.03.2026

13:45

Uprava civilne zaštite Republike Srpske stavila je u pripravnost svoje timove, izjavila je pomoćnik direktora Sektora za organizaciju, planiranje i obuku te uprave Biljana Pajić.

- Još nemamo zahtjeva za pomoć, ali pratimo situaciju i reagujemo gdje se ukaže potreba - navela je Pajićeva.

Јаја, Васкрс

Savjeti

Koliko ljuski od luka je potrebno za najljepšu boju vaskršnjih jaja?

Ona je podsjetila da su, prema jutrošnjem redovnom hidrološkom biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vodostaji svih rijeka ispod kota redovnih odbrana od poplava i da imaju tendenciju porasta.

Pajićeva je navela da se u mjestu Gornji Smrtići na području Prnjavora izlila voda u jedno domaćinstvo, da su bili zaplavljeni dvorište i pomoćni objekti, te da se voda jutros povukla.

Ona je rekla da je Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Prnjavor imala uspješnu intervenciju na ispumpavanju vode iz prostora skladišta firme "Mladegs pak".

Милан Станковић

Scena

Otac Milana Stankovića ubio čovjeka

- Intervencija je uspješno završena, nije došlo do plavljenja objekta. Takođe, intervenisali su dva puta na saobraćajnici u Banjalučkoj ulici na izvlačenju vozila iz zaplavljenog dijela ulice - dodala je Pajićeva.

Štab za vanredne situacije, civilna zaštita, Teritorijalna vatrogasno spasilačka jedinica i nadležne službe su na terenu i konstantno prate vodotoke.

Pročitajte više

Раст водостаја на подручју Брода

Gradovi i opštine

Rast vodostaja na području Broda

3 h

0
Ковачевић: Српска нема сазнања о посјети Венса, али би била почаствована

Republika Srpska

Kovačević: Srpska nema saznanja o posjeti Vensa, ali bi bila počastvovana

3 h

1
Снијег у Теслићу

Gradovi i opštine

U Srpsku stiže dva metra snijega: Razočaravajuća najava meteorologa

3 h

0
Метеоролог упозорава: Стабилизације времена на видику

Društvo

Meteorolog upozorava: Stabilizacije vremena na vidiku

3 h

0

Više iz rubrike

Метеоролог упозорава: Стабилизације времена на видику

Društvo

Meteorolog upozorava: Stabilizacije vremena na vidiku

3 h

0
Ватрогасци евакуишу људе на Козари

Društvo

Akcija na Kozari: Vatrogasci evakuišu ljude

3 h

0
Заметена села у БиХ

Društvo

Drama u BiH: Više porodica odsječeno od svijeta

3 h

0
Свештеник открио у чему жене највише гријеше приликом причешћа

Društvo

Sveštenik otkrio u čemu žene najviše griješe prilikom pričešća

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

31

Dramatično u Prijedoru: Voda nosila auto i vozača

16

29

Zaharova: Zapadna Evropa će biti žrtva ako Zelenski dobije atomsko oružje

16

20

Vens: SAD će uskoro izaći iz rata sa Iranom

16

17

Terapeuti savjetuju da je ovo najlakši način da se preboli raskid

16

07

Dačić: Molitva je pomogla da se vratim među žive

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner