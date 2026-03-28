Timovi Civilne zaštite u pripravnosti

Uprava civilne zaštite Republike Srpske stavila je u pripravnost svoje timove, izjavila je pomoćnik direktora Sektora za organizaciju, planiranje i obuku te uprave Biljana Pajić.

- Još nemamo zahtjeva za pomoć, ali pratimo situaciju i reagujemo gdje se ukaže potreba - navela je Pajićeva.

Ona je podsjetila da su, prema jutrošnjem redovnom hidrološkom biltenu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, vodostaji svih rijeka ispod kota redovnih odbrana od poplava i da imaju tendenciju porasta.

Pajićeva je navela da se u mjestu Gornji Smrtići na području Prnjavora izlila voda u jedno domaćinstvo, da su bili zaplavljeni dvorište i pomoćni objekti, te da se voda jutros povukla.

Ona je rekla da je Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Prnjavor imala uspješnu intervenciju na ispumpavanju vode iz prostora skladišta firme "Mladegs pak".

- Intervencija je uspješno završena, nije došlo do plavljenja objekta. Takođe, intervenisali su dva puta na saobraćajnici u Banjalučkoj ulici na izvlačenju vozila iz zaplavljenog dijela ulice - dodala je Pajićeva.

Štab za vanredne situacije, civilna zaštita, Teritorijalna vatrogasno spasilačka jedinica i nadležne službe su na terenu i konstantno prate vodotoke.