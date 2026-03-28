Akcija na Kozari: Vatrogasci evakuišu ljude

ATV

28.03.2026

13:13

Ватрогасци евакуишу људе на Козари
U Nacionalnom parku Kozara u toku je evakuacija putnika iz zaglavljenih i blokiranih vozila.

Evakuisano je šest osoba, dok intervencija probijanja puta prema Mrakovici i dalje traje, objavili su prijedorski vatrogasci.

Štab za vanredne situacije grada Prijedora proglasio je sinoć, 27. marta, prvi stepen pripravnosti odbrane od poplava usljed naglog porasta vodostaja bujičnih vodotoka.

Полиција ФБиХ

Hronika

Muškarac teško povrijeđen prilikom prevrtanja automobila

Gradska uprava poziva građane na dodatni oprez i praćenje zvaničnih informacija, uz napomenu da su sve nadležne službe u pripravnosti radi zaštite stanovništva i imovine.

I tamošnjeg štaba saopšteno je da je nekoliko stotina objekata zaplavljeno.

Kozara

evakuacija

Snijeg

nevrijeme

