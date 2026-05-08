Tuča više osoba, jedna zadobila teške povrede

U zeničkom naselju Radakovo sinoć je došlo do narušavanja javnog reda i mira u kojem je učestvovalo više osoba, a jedna osoba je tom prilikom zadobila teške tjelesne povrede.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona potvrđeno je da je Policijska stanica Crkvice prijavu zaprimila u 20:50 sati.

Kako je kazala portparolka MUP ZDK Lejla Ekinović, po dolasku policije na mjesto događaja zatečeno je više osoba koje su učestvovale u tuči, dok su dvije osobe lišene slobode i zadržane u službenim prostorijama.

Policija trenutno utvrđuje okolnosti pod kojima je došlo do incidenta, kao i stepen umiješanosti ostalih učesnika.

Uviđaj i dalje aktivnosti na dokumentovanju slučaja provode službenici MUP ZDK, prenosi Kliks.