Ranije nego prije: Evo kada tačno pomjeramo kazaljke

Ljetno računanje vremena u 2026. godini počinje u noći sa subote na nedjelju, 29. marta, kada će kazaljke na satu biti pomjerene unaprijed.

Tačnije - sa 2 sata biće pomjerene na 3 sata. To znači da ćemo izgubiti jedan sat sna, ali će dani postati duži.

Društvo Objavljena mapa: Ovi dijelovi BiH su u najvećoj opasnosti

Za razliku od prošle godine, kada je pomjeranje sata bilo 30. marta, ove godine dolazi dan ranije.

Razlog je jednostavan: ljetno računanje vremena uvijek počinje posljednje nedjelje u martu, a kako se raspored dana u sedmici mijenja svake godine, mijenja se i tačan datum.

Tako posljednja nedjelja može pasti na 29, 30. ili 31. mart, a u 2026. godini to je upravo 29. mart.

Postoji jednostavan način kako zapamtiti pravilo: u martu sat pomjeramo unaprijed, a u oktobru unazad. U praksi to znači da u proljeće "gubimo" sat sna, dok ga na jesen ponovo "dobijamo".

Svijet Rat na Bliskom istoku se upravo proširio

Iako se godinama govori o mogućem ukidanju sezonskog pomjeranja vremena u Europi, to pravilo i dalje ostaje na snazi. Građani će se tako i ove godine morati prilagoditi promjeni, uz nešto kraći san - ali i duže, svjetlije dane.