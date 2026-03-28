Ranije nego prije: Evo kada tačno pomjeramo kazaljke

ATV

28.03.2026

09:28

Раније него прије: Ево када тачно помјерамо казаљке

Ljetno računanje vremena u 2026. godini počinje u noći sa subote na nedjelju, 29. marta, kada će kazaljke na satu biti pomjerene unaprijed.

Tačnije - sa 2 sata biće pomjerene na 3 sata. To znači da ćemo izgubiti jedan sat sna, ali će dani postati duži.

Za razliku od prošle godine, kada je pomjeranje sata bilo 30. marta, ove godine dolazi dan ranije.

Razlog je jednostavan: ljetno računanje vremena uvijek počinje posljednje nedjelje u martu, a kako se raspored dana u sedmici mijenja svake godine, mijenja se i tačan datum.

Tako posljednja nedjelja može pasti na 29, 30. ili 31. mart, a u 2026. godini to je upravo 29. mart.

Postoji jednostavan način kako zapamtiti pravilo: u martu sat pomjeramo unaprijed, a u oktobru unazad. U praksi to znači da u proljeće "gubimo" sat sna, dok ga na jesen ponovo "dobijamo".

Iako se godinama govori o mogućem ukidanju sezonskog pomjeranja vremena u Europi, to pravilo i dalje ostaje na snazi. Građani će se tako i ove godine morati prilagoditi promjeni, uz nešto kraći san - ali i duže, svjetlije dane.

