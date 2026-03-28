Трагедија на ауто-путу: Возач погинуо приликом удара у ограду, више повријеђених

Аутор:

АТВ

28.03.2026

13:55

Фото: МУП Хрватске

Тешка саобраћајна ситуација забиљежена је током ноћи на аутоцести А3 у Хрватској, гдје је једно возило слетјело с пута и ударило у заштитну ограду.

Несрећа се догодила око 2:30 сати на дионици између Коснице и чвора Загреб исток.

Новак Ђоковић

Тенис

Ђоковић упутио поруку Џеки и БиХ

У возилу марке Волксваген Тигуан налазило се више особа, а најтеже посљедице претрпио је возач који је преминуо на мјесту догађаја. Четири путника задобила су повреде и пружена им је медицинска помоћ.

Надлежне службе тренутно не квалификују овај случај као класичну саобраћајну несрећу, већ га воде као догађај у саобраћају, док се утврђују све околности које су довеле до трагедије.

Ruža

Култура

Преминуо чувени глумац: Познат по улогама у Топ Гану и Повратку у будућност

Како би расвијетлили шта се тачно догодило, полиција је упутила апел грађанима и евентуалним свједоцима да се јаве и помогну у прикупљању додатних информација које би могле бити кључне за истрагу, преноси Црна-Хроника.

Прочитајте више

Тимови Цивилне заштите у приправности

Друштво

Тимови Цивилне заштите у приправности

2 ч

0
Милан Станковић

Сцена

Отац Милана Станковића убио човјека

3 ч

0
Корпа пуна васкршњих јаја у различитим бојама.

Савјети

Колико љуски од лука је потребно за најљепшу боју васкршњих јаја?

2 ч

0
Раст водостаја на подручју Брода

Градови и општине

Раст водостаја на подручју Брода

3 ч

0

Више из рубрике

Преврнут камион у Хрватској

Регион

Приколица камиона се преврнула од силовитог удара вјетра

4 ч

0
Заплијењена дрога у Црној Гори

Регион

Полиција на прелазу заплијенила 21 килограм марихуане

4 ч

0
Амерички носач авиона упловио у луку близу БиХ

Регион

Амерички носач авиона упловио у луку близу БиХ

5 ч

0
Трагедија у комшилуку: Пожар однио два живота

Регион

Трагедија у комшилуку: Пожар однио два живота

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

36

Драма на ауто-путу: Полиција јурила дрогираног возача у украденом возилу

16

31

Драматично у Приједору: Вода носила ауто и возача

16

29

Захарова: Западна Европа ће бити жртва ако Зеленски добије атомско оружје

16

20

Венс: САД ће ускоро изаћи из рата са Ираном

16

17

Терапеути савјетују да је ово најлакши начин да се преболи раскид

