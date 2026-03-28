Трагедија на ауто-путу: Возач погинуо приликом удара у ограду, више повријеђених

АТВ
28.03.2026
13:55
Тешка саобраћајна ситуација забиљежена је током ноћи на аутоцести А3 у Хрватској, гдје је једно возило слетјело с пута и ударило у заштитну ограду.
Несрећа се догодила око 2:30 сати на дионици између Коснице и чвора Загреб исток.
У возилу марке Волксваген Тигуан налазило се више особа, а најтеже посљедице претрпио је возач који је преминуо на мјесту догађаја. Четири путника задобила су повреде и пружена им је медицинска помоћ.
Надлежне службе тренутно не квалификују овај случај као класичну саобраћајну несрећу, већ га воде као догађај у саобраћају, док се утврђују све околности које су довеле до трагедије.
Како би расвијетлили шта се тачно догодило, полиција је упутила апел грађанима и евентуалним свједоцима да се јаве и помогну у прикупљању додатних информација које би могле бити кључне за истрагу, преноси Црна-Хроника.
