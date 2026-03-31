Oglasio se generalni konzul Hrvatske nakon napada u Banjaluci

31.03.2026 10:22

Хрватски конзулат у Бањалуци
Foto: Anadolija

Zoran Piličić, generalni konzul Republike Hrvatske u Banjaluci, oglasio se sinoć 30. marta, povodom napada na konzula prvog reda u ovom gradu veče ranije, osuđujući ovaj nemili čin i pozivajući institucije da pronađu i procesuiraju počinioce.

Piličić je za sinoćnji Dnevnik RTV HB rekao da se dogodio jedan nemili čin koji su svi dužni osuditi.

"U središtu Banjaluke dogodio se čin, kada je hrvatski konzul, akreditirani diplomat u generalnom konzulatu, i njegov brat fizički napadnuti, tučeni, i da tako kažem natjerivani skoro pola sata po ulicama Banjaluke. Kad su ih dostigli, opet su ih tukli", rekao je Piličić.

On kaže da su im upućivali uvredljive riječi i nazivali ih ustašama.

Dodaje da su konzul i njegov brat u redu i da nije bilo težih fizičkih povreda te da su u pitanju povrede poput hematoma, modrica i ogrebotina.

Старац, посао.jpg

"Možete misliti koji je šok kad vas skoro desetak mladih ljudi napadne. Strah hoće li neko povući nož šrafciger ili nešto slično, strah je što će se se desiti u tome svemu", istakao je Piličić dodajući da su o svemu ovome institucije obavještene.

Prema njegovim riječima intervenisala je policija i ona, kako kaže, preduzima sve svoje radnje.

Piličić očekuje pronalazak počinilaca i da sve institucije u BiH i Republici Srpskoj procesuiraju počinioce ovog napada.

