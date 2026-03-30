Napadnut hrvatski konzul u Banjaluci, oglasio se Davor Pranjić

30.03.2026 18:55

Нападнут хрватски конзул у Бањалуци, огласио се Давор Прањић
Foto: ATV

Konzul prvog razreda Republike Hrvatske fizički je napadnut u nedjelju naveče u Banjaluci, prenose mediji.

Navodno, napadnut je i njegov brat.

Povodom ovog incidenta oglasio se potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić.

"S ozbiljnom zabrinutošću zaprimili smo informaciju o napadu na konzula Republike Hrvatske u Banjaluci. Najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja, a osobito napade na diplomatske predstavnike", poručio je Pranjić.

Istakao je i da su o događaju obaviješteni predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te da je uspostavljena stalna komunikacija s nadležnim institucijama.

Više iz rubrike

Бањалука

Banja Luka

Ninković: "Čistoća" dostavila zahtjev za poskupljenje usluga

4 h

0
Евакуисан тржни центар Делта, огласила се полиција

Banja Luka

Evakuisan tržni centar Delta, oglasila se policija

5 h

0
колона код Делте

Banja Luka

Kolaps u Banjaluci: Kilometarske kolone kod "Delte"

5 h

0
Проглашена ванредна ситуација у Бањалуци

Banja Luka

Proglašena vanredna situacija u Banjaluci

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

38

Tinder mijenja pravila zbog generacije Z

20

36

Dajhman objavio koliko je prodao cipela i zaradio novca u BiH

20

25

Kozarska Dubica: Za sanaciju pet ključnih tačaka na vodozaštitnim objektima 2,4 miliona KM

20

19

U Derventi stabilno, nema potrebe za vanrednim mjerama

20

11

Glavni riječni tokovi pod kontrolom, bujične vode napravile problem u Prijedoru

