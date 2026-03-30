Napadnut hrvatski konzul u Banjaluci, oglasio se Davor Pranjić

Autor:ATV
Komentari:0
Konzul prvog razreda Republike Hrvatske fizički je napadnut u nedjelju naveče u Banjaluci, prenose mediji.
Navodno, napadnut je i njegov brat.
Povodom ovog incidenta oglasio se potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić.
"S ozbiljnom zabrinutošću zaprimili smo informaciju o napadu na konzula Republike Hrvatske u Banjaluci. Najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja, a osobito napade na diplomatske predstavnike", poručio je Pranjić.
Istakao je i da su o događaju obaviješteni predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te da je uspostavljena stalna komunikacija s nadležnim institucijama.
20
38
20
36
20
25
20
19
20
11
