Napadnut hrvatski konzul u Banjaluci, oglasio se Davor Pranjić

Konzul prvog razreda Republike Hrvatske fizički je napadnut u nedjelju naveče u Banjaluci, prenose mediji.

Navodno, napadnut je i njegov brat.

Povodom ovog incidenta oglasio se potpredsjednik Republike Srpske Davor Pranjić.

"S ozbiljnom zabrinutošću zaprimili smo informaciju o napadu na konzula Republike Hrvatske u Banjaluci. Najoštrije osuđujemo svaki oblik nasilja, a osobito napade na diplomatske predstavnike", poručio je Pranjić.

Istakao je i da su o događaju obaviješteni predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te da je uspostavljena stalna komunikacija s nadležnim institucijama.