Sutra oblačno i toplije nego danas

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, uz temperaturu vazduha do 22 stepena Celzijusova.
Jutro će biti oblačno i toplije nego danas, a tokom dana u višim predjelima od zapada ka istoku može biti slabe kiše, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do sedam, na jugu do 10, a najviša dnevna od 15 do 22, u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.
Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica nula, Kalinovik i Han Pijesak 11, Sokolac i Čemerno 12, Gacko i Kneževo 13, Bijeljina, Srebrenica, Gradačac i Sarajevo 15, Mrkonjić Grad, Rudo, Šipovo i Bugojno 16, Višegrad, Srbac, Foča i Livno 17, Prijedor, Bileća, Doboj, Novi Grad, Trebinje i Sanski Most 18, Bihać i Zenica 19, Banjaluka i Drvar 20 i Mostar 22 stepena Celzijusova, prenosi Srna
