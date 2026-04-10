Pomozimo mladoj majci pozivom na broj 1414

Do kraja maja aktivan je humanitarni broj 1414, a pozivom donirate 1 KM za liječenje Aleksandre Ilić iz Šipova. Akciju je pokrenulo humanitarno udruženje "Ruka pomoći".
Aleksandra Ilić je mlada majka 11-godišnje djevojčice čija je najveća želja da joj mama ozdravi.
Kako je rekla Mira Ilić, majka oboljele Aleksandre, njeno tijelo slabi svakim danom zbog teške bolesti koja uništava nerve i mišiće.
- Nažalost, zbog nagle progresije atrofije mozga, njeno zdravstveno stanje je veoma teško i hitno joj je potrebna naša pomoć da bi nastavila liječenje u Turskoj. Prepreka do Aleksandrinog ozdravljenja je novac koji mi nemamo. Prema predračunu turske klinike, za neophodno liječenje potrebno je sakupiti 24.000 evra - rekla je Mira Ilić za Nezavisne novine.
Pozvala je sve koji su u mogućnosti da budu solidarni i, ukoliko su u mogućnosti, da pozovu 1414 za njenu novu nadu.
Aleksandri se može pomoći i uplatom na žiro račun:
551-720-25776936-26
Za uplate iz inostranstva:
IBAN: BA395517202867105348
SWIFT/BIC: BLBABA22
