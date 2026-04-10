Pomozimo mladoj majci pozivom na broj 1414

ATV
10.04.2026 11:40

Помозимо младој мајци Александра Илић позивом на број 1414
Do kraja maja aktivan je humanitarni broj 1414, a pozivom donirate 1 KM za liječenje Aleksandre Ilić iz Šipova. Akciju je pokrenulo humanitarno udruženje "Ruka pomoći".

Aleksandra Ilić je mlada majka 11-godišnje djevojčice čija je najveća želja da joj mama ozdravi.

Kako je rekla Mira Ilić, majka oboljele Aleksandre, njeno tijelo slabi svakim danom zbog teške bolesti koja uništava nerve i mišiće.

- Nažalost, zbog nagle progresije atrofije mozga, njeno zdravstveno stanje je veoma teško i hitno joj je potrebna naša pomoć da bi nastavila liječenje u Turskoj. Prepreka do Aleksandrinog ozdravljenja je novac koji mi nemamo. Prema predračunu turske klinike, za neophodno liječenje potrebno je sakupiti 24.000 evra - rekla je Mira Ilić za Nezavisne novine.

Pozvala je sve koji su u mogućnosti da budu solidarni i, ukoliko su u mogućnosti, da pozovu 1414 za njenu novu nadu.

Aleksandri se može pomoći i uplatom na žiro račun:

551-720-25776936-26

Za uplate iz inostranstva:

IBAN: BA395517202867105348

SWIFT/BIC: BLBABA22

Aleksandra Ilić

apel za pomoć

Pročitajte više

Иза куће виде се ротације полицијских возила, која пристижу на мјесто саобраћајна незгоде у Требињу.

Hronika

Saobraćajka na ulazu u Trebinje, hitna na terenu

19 h

0
Амерички предсједник Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Alijansa nam neće pomoći u slučaju potrebe

1 d

0
Полиција аутомобил

Hronika

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

1 d

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Društvo

Novčana pomoć za 75 porodica poginulih boraca i RVI

2 d

0

Više iz rubrike

Загађење ваздуха у многим градовима, међу њима и Бањалука

Društvo

Zagađenje vazduha u mnogim gradovima, među njima i Banjaluka

7 h

0
Granični prelaz Gradiška

Društvo

Haos na startu novog sistema? Prvi dan digitalne kontrole donio kolone, naoružajte se strpljenjem

7 h

0
Локва од воде формирана на улици а капи кише падају по њој.

Društvo

Stiže nam "prljava kiša"

8 h

0
vaskršnja jaja

Društvo

Za Vaskrs sunčano, moguća slaba kiša

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

16

Žena se zakucala u dvije djevojčice na trotinetu: Jedna preminula na putu do bolnice

17

07

Muškarac stradao prilikom prevrtanja traktora

16

53

Kina predstavila novo oružje koje ispaljuje do 2.000 metaka u minuti

16

42

Dobro otvorite oči na granici: Zbog jedne greške možete platiti kaznu do 2.000 evra

16

26

Koliko jaja se kuva za Vaskrs: Vjeruje se da jedan broj donosi sreću i blagostanje

