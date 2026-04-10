Logo
Large banner

Stiže nam "prljava kiša"

Autor:

ATV
10.04.2026 09:19

Komentari:

0
Киша
Foto: Pexels

Nakon pretežno vedrog i hladnog jutra, u BiH se tokom dana očekuje se naoblačenje sa sjevera koje će ponegd‌je donijeti slabe padavine – kišu, a na višim planinama i pokoju pahulju snijega.

Biće malo toplije nego juče, uz dnevne temperature od 12 do 18 stepeni Celzijusa, a na jugu do 22 stepena. Sjeverni vjetar će oslabiti tokom dana i promijeniti smjer, navodi BH meteo na svojoj Facebook stranici.

Za dane vikenda, 11. i 12. aprila, prognozira se umjereno do pretežno oblačno vrijeme i dodatno zatopljenje, naročito u ned‌jelju. Uglavnom će biti bez padavina, uz rijetku mogućnost kratkotrajne slabe kiše. Jutarnjeg mraza neće biti, a jutarnje temperature biće se između 3 i 10 stepeni. Dnevna temperatura u subotu biće slična kao u petak, dok će u ned‌jelju biti znatno toplije, uz vrijednosti oko ili malo iznad 20 stepeni.

Od poned‌jeljka, 13. aprila, približavanjem ciklona sa zapada Sredozemlja, očekuje se pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove. Takve vremenske prilike mogle bi potrajati veći dio, a možda i cijelu narednu sedmicu, pa je preporučljivo uvijek imati kišobran pri ruci.

Kiša koja se očekuje od poned‌jeljka biće tzv "prljava", zbog prisustva čestica saharskog pijeska i prašine u zraku.

U poned‌jeljak će i dalje biti toplo, dok se od utorka (14.04.) očekuje blago zahlađenje, pišu Nezavisne

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kiša

Vremenska prognoza

prognoza

FBiH

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

08

Gosić, Butigan i firma Buba Kompani osuđeni zbog zloupotrebe položaja i pranja novca

10

57

Skočila cijena sirove nafte!

10

50

Drama oko crne magije i pokušaja ubistva u Tesliću završena psihijatrijskim liječenjem

10

44

Počeo štrajk! Desetine hiljada putnika u problemu

10

32

Novo revolucionarno otkriće: Vještačka inteligencija može detektovati srčane bolesti i do pet godina ranije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner