Rode su bile vrijedne: U Srpskoj rođene 22 bebe

ATV
10.04.2026 08:31

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, 12 d‌jevojčica i 10 d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Sedam beba rođeno je u Banjaluci, po četiri u Doboju i Nevesinju, po tri u Bijeljini i Gradišci, te jedna u Zvorniku.

U Banjaluci su rođena četiri d‌ječaka i tri d‌jevojčice, u Doboju tri d‌ječaka i d‌jevojčica, u Nevesinju tri d‌jevojčice i d‌ječak, u Bijeljini tri d‌jevojčice, u Gradišci dva d‌ječaka i d‌jevojčica i u Zvorniku jedna d‌jevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištima u Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Trebinju i Foči, prenosi Srna

