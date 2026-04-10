Postepeno naoblačenje sa mjestimičnom kišom

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će se naoblačiti sa sjeverozapada i ponegd‌je se očekuje slaba kiša.

U Hercegovini će veći dio dana biti pretežno sunčano, a poslije podne i uveče i tamo će doći do naoblačenja, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha od 15 do 21, u višim pred‌jelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren i promjenljiv vjetar, a na jugu tokom jutra umjerena do pojačana bura, u nastavku dana u slabljenju.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutro je pretežno sunčano.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac minus četiri, Han Pijesak minus tri, Rudo minus dva, Foča, Kalinovik, Srebrenica i Šipovo minus jedan, Čemerno i Tuzla nula, Banjaluka, Novi Grad, Gacko, Kneževo i Sarajevo jedan, Prijedor, Višegrad, Mrkonjić Grad i Ribnik dva, Bijeljina, Brčko i Bihać tri, Doboj i Srbac četiri, Bileća šest, Trebinje 10 i Mostar 11 stepeni Celzijusovih, piše Srna