Za Vaskrs sunčano, moguća slaba kiša

Autor:ATV
Komentari:0
Vaskrs će u Republici Srpskoj biti sunčan, ali je poslije podne lokalno moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Minimalna temperatura vazduha od tri do devet, u višim predjelima od minus jedan, a maksimalna od 19 do 23 stepena Celzijusova.
Na Vaskršnji ponedjeljak će nakon vedrog jutra uslijediti postepeno povećanje oblačnosti i lokalno kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom poslije podne.
Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25 stepeni Celzijusovih.
Meteorolozi su za utorak, 14. april, najavili oblačno sa kišom i svježije vrijeme, a lokalno će biti i pljuskova praćenih grmljavinom.
Maksimalna temperatura vazduha od 13 do 19 stepeni Celzijusovih, piše Srna
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
11
08
10
57
10
50
10
44
10
32
Trenutno na programu