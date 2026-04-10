Za Vaskrs sunčano, moguća slaba kiša

Vaskrs će u Republici Srpskoj biti sunčan, ali je poslije podne lokalno moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od tri do devet, u višim pred‌jelima od minus jedan, a maksimalna od 19 do 23 stepena Celzijusova.

Na Vaskršnji poned‌jeljak će nakon vedrog jutra uslijediti postepeno povećanje oblačnosti i lokalno kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom poslije podne.

Maksimalna temperatura vazduha od 19 do 25 stepeni Celzijusovih.

Meteorolozi su za utorak, 14. april, najavili oblačno sa kišom i svježije vrijeme, a lokalno će biti i pljuskova praćenih grmljavinom.

Maksimalna temperatura vazduha od 13 do 19 stepeni Celzijusovih, piše Srna