Zagađenje vazduha u mnogim gradovima, među njima i Banjaluka

Nezdrav vazduh jutros je u Banjaluci, Tešnju i Kaknju, a zagađenje je registrovano u više gradova, objavljeno je na stranici "Zrak.ekoakcija".

Indeks kvaliteta vazduha jutros u 9.00 časova bio je 144 u Kaknju, 105 u Tešnji i 102 u Banjaluci i nezdrav je za osjetljive grupe stanovništva.

Indeks kvaliteta vazduha u Brodu je 98, u Prijedoru 96, Zenici 93, Visokom 87, Gacku 81, Ilijašu 77, Lukavacu 74, Sarajevu 74, Živinicama 73, Maglaju 67, Hadžićima 60, Jajcu 57, Vogošći i Travniku 53, što ukazuje na umjeren stepen zagađenja.

Prema skali indeksa, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje, piše Srna