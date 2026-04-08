Logo
Large banner

Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

Autor:

ATV
08.04.2026 19:03

Komentari:

0
Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u mjestu Čelebići kod Konjic povrijeđene su tri osobe, potvrđeno je iz Operativnog centra.

Kako su naveli dežurni službenici, nesreća se dogodila oko 14:15 sati, a u sudaru su učestvovala tri vozila.

Кугла

Svijet

Ubio suprugu pred djecom zbog "crne magije": Isplivali jezivi detalji

„Saobraćajna nesreća dogodila se u mjestu Čelebići danas u 14:15 sati, a u nesreći su učestvovala tri vozila i povrijeđene su tri osobe", saopšteno je iz Operativnog centra.

Na mjesto događaja odmah su upućeni pripadnici policije i ekipe hitne pomoći, koji su povrijeđenim osobama pružili prvu pomoć, nakon čega su prevezene na dalje medicinsko zbrinjavanje.

Za sada nije poznat stepen povreda učesnika, kao ni tačan uzrok nesreće, a više informacija biće poznato nakon policijskog uviđaja.

Хормушки мореуз

Svijet

Hormuški moreuz ponovo zatvoren: Iran uputio prijetnje

Saobraćaj na ovoj dionici puta odvijao se otežano do završetka uviđajnih radnji, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska kroz ovo područje.

(Crna-Hronika)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Policija

uviđaj

Hitna pomoć

Konjic

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Obustava tranzita nafte - predstava Brisela i Kijeva

13 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp otkrio ko ide na pregovore sa Iranom

13 h

0
Доналд Трамп Млађи на Панел дискусији у Банском двору у Бањалуци

Region

Slovenačka televizija izvještavala o posjeti Donalda Trampa Mlađeg Banjaluci (VIDEO)

13 h

0
Граница

Region

Ovo morate znati ako planirate prelaziti hrvatsku granicu: Od petka nova pravila

13 h

0

Više iz rubrike

Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Odjeknula snažna eksplozija, ima više povrijeđenih

14 h

0
Глумио заштитника да би малољетницу присилио на проституцију

Hronika

Glumio zaštitnika da bi maloljetnicu prisilio na prostituciju

15 h

0
Бјегунац ухапшен и спроведен у КПЗ Бијељина

Hronika

Bjegunac uhapšen i sproveden u KPZ Bijeljina

20 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Prevozio svinje bez dokumentacije pa nudio mito policiji

21 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

54

Nepoznate okolnosti: Djevojka pala sa oko 20 metara visine

07

48

Nesmetano odvijanje saobraćaja

07

46

Grobari izašli na Plavi most i poslali posljednju poruku Dušku Vujoševiću

07

42

Jedna od najtežih bitaka u novijoj srpskoj istoriji počela prije 27 godina

07

32

Pobjeda Denvera, ovakav niz se prvi put desio u eri Nikole Jokića

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner