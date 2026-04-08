Teška nesreća u BiH: Više osoba povrijeđeno

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u mjestu Čelebići kod Konjic povrijeđene su tri osobe, potvrđeno je iz Operativnog centra.

Kako su naveli dežurni službenici, nesreća se dogodila oko 14:15 sati, a u sudaru su učestvovala tri vozila.

„Saobraćajna nesreća dogodila se u mjestu Čelebići danas u 14:15 sati, a u nesreći su učestvovala tri vozila i povrijeđene su tri osobe", saopšteno je iz Operativnog centra.

Na mjesto događaja odmah su upućeni pripadnici policije i ekipe hitne pomoći, koji su povrijeđenim osobama pružili prvu pomoć, nakon čega su prevezene na dalje medicinsko zbrinjavanje.

Za sada nije poznat stepen povreda učesnika, kao ni tačan uzrok nesreće, a više informacija biće poznato nakon policijskog uviđaja.

Saobraćaj na ovoj dionici puta odvijao se otežano do završetka uviđajnih radnji, zbog čega se vozačima savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska kroz ovo područje.

(Crna-Hronika)