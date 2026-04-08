Glumio zaštitnika da bi maloljetnicu prisilio na prostituciju

Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 8.4.2026. godine Višem sudu u Pančevu podiglo optužnicu protiv okrivljenog M.V. (42) iz Pančeva, zbog sumnje da je zloupotrijebio maloljetnicu za prostituciju.

Za takva krivična djela, zaprijećena je kazna zatvora od najmanje pet godina.

Okrivljenom se stavlja na teret da je u periodu od oktobra 2024. godine do 31.1.2025. godine, u večernjim časovima, vrbovao maloljetnu oštećenu, rođenu 2010. godine, štićenicu Doma za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak" u Pančevu, u cilju prostitucije, seksualne eksploatacije i upotrebe u pornografske svrhe.

Lažno predstavljanje i zloupotreba

Sumnja se da je, predstavljajući se oštećenoj kao zdravstveni radnik, psihoterapeut, zloupotrebio njeno povjerenje i teške zdravstvene i druge životne prilike, davao joj novac i druge koristi i omogućavao joj da u njegovom stanu u Pančevu koristi opojnu drogu marihuanu.

Okrivljeni se tereti da je u više navrata mobilnim telefonom snimao polne odnose koje su on i lice muškog pola imali sa oštećenom, a sačinjene video zapise je slao navedenom licu, dok je jedan video zapis prikazivao drugim štićenicama Doma.

Optužnicom se predlaže da se okrivljeni oglasi krivim, kazni po zakonu, te da plati troškove krivičnog postupka, prenosi Informer.