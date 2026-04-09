Tramp: Alijansa nam neće pomoći u slučaju potrebe

Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO saveza Markom Ruteom da Alijansa neće pomoći Americi ako joj pomoć bude potrebna.
"NATO nije bio tu kada nam je bio potreban i neće biti tu ako nam ponovo bude potreban. Sjetimo se Grenlanda, tog velikog, loše vođenog, komada leda", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".
Portparol NATO-a rekao je da su Rute i Tramp otvoreno razgovarali u Bijeloj kući o nizu pitanja vezanih za zajedničku bezbjednost, prenosi Srna.
Svijet
10 h0
Svijet
11 h0
Svijet
12 h0
Svijet
19 h0
