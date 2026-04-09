Tramp: Alijansa nam neće pomoći u slučaju potrebe

09.04.2026 08:44

Амерички предсједник Доналд Трамп
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp saopštio je nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO saveza Markom Ruteom da Alijansa neće pomoći Americi ako joj pomoć bude potrebna.

"NATO nije bio tu kada nam je bio potreban i neće biti tu ako nam ponovo bude potreban. Sjetimo se Grenlanda, tog velikog, loše vođenog, komada leda", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl".

Portparol NATO-a rekao je da su Rute i Tramp otvoreno razgovarali u Bijeloj kući o nizu pitanja vezanih za zajedničku bezbjednost, prenosi Srna.

Donald Tramp

Amerika

NATO

Više iz rubrike

Авион Ц-130 Херкулес у наводној потрази за обореним авионом Ф-15

Svijet

Dvije osobe poginule u avionskoj nesreći u Arizoni

10 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, у понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp zaprijetio Iranu: Pucnjava počinje ako ne ispunite sporazum

11 h

0
Американац признао осам убистава из 90-их: Откривен захваљујући ДНК траговима с коре пице

Svijet

Amerikanac priznao osam ubistava iz 90-ih: Otkriven zahvaljujući DNK tragovima s kore pice

12 h

0
Пљачкаш вијека лоциран на јахти: Украо 22 милиона евра, а сада ужива на Карибима

Svijet

Pljačkaš vijeka lociran na jahti: Ukrao 22 miliona evra, a sada uživa na Karibima

19 h

0

18

58

Centralne vijesti, 09.04.2026.

18

36

Ofarbajte jaja starom svilenom maramom, rezultat će vas oduševiti

18

26

Istorijski trenutak za auto-industriju: Električni automobili "pomeli" benzince

18

20

Italija uvodi plaćeno odsustvo za njegu bolesnih ljubimaca

18

12

Da li pravilno njegujete kosu? Ovo su razlozi zašto vam se boja brzo ispere

