Požarna linija u blizini Klobuka duga 5 kilometara

Peti dan je aktivan požar u pograničnom dijelu između BiH i Crne Gore u blizini trebinjskog sela Klobuk, a požarna linija je duga oko pet kilometara, ATV je to potvrdio komandir DVD Lastva Miloš Vučurević.

"Držimo pod kontrolo, gori blizu graničnog prelaza. Ima četiri dana je vatra stigla sa teritorije Crne Gore. Požar kod Klobuka Uglavnom, sada gori trava i nisko rastinje", kaže Vučurević za ATV. Vatra trenutno ne ugrožava domaćinstva niti putnu komunikaciju. Na terenu su vatrogasci DVD Lastva. Požar kod Klobuka "Trenutno je na terenu troje vozila i sedam ljudi. Teren je nepristupačan, gasimo šta možemo", rekao je Vučurević.

