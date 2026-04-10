Tramp objavio uznemirujući snimak: Savjetujem oprez gledaocima

"Kriminalac sa Haitija koji je ilegalni stranac, kojeg je u našu zemlju pustio najgori predsjednik u istoriji, pokvareni Džo Bajden, kao i radikalne demokrate u Kongresu, upravo je do smrti pretukao čekićem nevinu ženu na benzinskoj pumpi na Floridi. Video njenog brutalnog ubistva jedna je od najogavnijih stvari koje ćete ikada vidjeti. Ovoj životinji je dozvoljeno da ostane ovdje jer mu je Bajdenova administracija, kao i svim Haićanima, dodijelila "Privremeni status zaštite", masovno zloupotrebljavan i prevarantski program na čijem okončanju moja administracija radi, ali poremećene liberalne sudije okružnog suda stoje nam na putu", napisao je Tramp, prenosi "Kurir".

Šef Bijele kuće je naveo da bi "ovo jedno ubistvo trebalo da bude dovoljno da ove radikalne sudije prestanu da ometaju imigracionu politiku moje administracije i da nam dozvole da jednom zauvijek završimo ovu prevaru".

Ubistvo žene na Floridi

"Mojim kolegama republikancima, i iskreno svim Amerikancima zdravog razuma, nikada ne zaboravite da su Džo Bajden i Demokratska partija pretvorili SAD u smetlište, dozvoljavajući desetinama miliona kriminalaca, ludaka i mentalno oboljelih iz cijelog svijeta da se slivaju u našu zemlju, potpuno neprovjereni i nekontrolisani, preko naših širom otvorenih granica. Kao što sam sve vrijeme govorio, ako uvozite Treći svijet, postajete Treći svijet, i to se dogodilo tokom četiri godine demokratske kontrole", poručio je Tramp.

On je dodao da "brzo pokušavamo da preokrenemo ovaj pad kroz deportacije, ali ako se demokratama ikada pruži još jedna šansa na vlasti, odmah će ponovo otvoriti granicu i dozvoliti Americi da ponovo bude sigurno utočište za kriminalce".

"Molim vas, pomolite se za porodicu ove nevine žene. Obezbijedićemo brzu i strogu pravdu u ovom slučaju! Ne preporučujem vam da gledate ovaj snimak, jer je toliko užasan, ali sam osjetio da imam obavezu da ga postavim kako bi ljudi mogli da vide šta demokrate štite i žele da dođu u našu zemlju, čak i sada, nakon svega kroz šta smo prošli. Ponavljam, savjetuje se oprez gledaocima — Nije za djecu!", piše u objavi.

Snimak koji je objavio Tramp je toliko uznemirujući da smo odlučili da ga ne objavimo ovdje.