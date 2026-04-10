Za Veliki petak, kada se sjećamo stradanja i raspeća Isusa Hrista, Srbi vezuju brojna vjerovanja. Posebna pažnja posvećuje se vremenskim prilikama koje, smatra se, mogu da nagovijeste kakva nas godina čeka - berićetna ili teška, u zavisnosti od toga da li grmi, pada kiša ili sija sunce.

Šta znači grmljavina na Veliki petak

Grmljavina na Veliki petak ima posebno značenje. Srbi su odvajkada tumačili grmljavinu na najtužniji dan u godini kao božanski bijes i simbol stradanja i nepravde koje je Isus Hrist podnio. Zvuk grmljavine povezuje se sa božanskim ogorčenjem zbog ljudskih grijehova i izdaje koju je Hrist pretrpio. Drugo vjerovanje kaže da se grmljavina na Veliki petak može smatrati objavljivanjem božje pravednosti i moći, podsjećajući ljude na značaj Hristove žrtve i pozivajući ih na pokajanje i molitvu.

U selima, posebno u šumadijskom kraju, grmljavina na Veliki petak je, po narodnom vjerovanju, najavljivala lošu godinu kako za ratare, tako i za voćare. Smatralo se da će, ako zagrmi na Veliki petak, te godine grad ubiti sve što raste iznad zemlje, a posebno ono što raste na stablu - pogotovo šljive.

Šta znači ako padne kiša na Veliki petak

Kiša na Veliki petak nosi posebnu simboliku u narodnim vjerovanjima i ima duboko religiozno značenje. Kiša na Veliki petak često se interpretira kao božje suze zbog stradanja i smrti Isusa Hrista. Vjeruje se da nebo plače zbog patnji koje je Hrist pretrpio za spas čovječanstva. Prema drugom vjerovanju, ako padne kiša na Veliki petak, ona simbolizuje čišćenje grijeha i obnovu duhovnog života. Kišnica je, govorilo se u Banatu, voda koja vjernicima donosi smirenje duše, pripremajući ih za radost vaskrsenja koja dolazi sa Vaskrsom.

Ali, za usjeve kiša na Veliki petak nije najavljivala rodnu godinu - naprotiv. Prema narodnom vjerovanju, smatralo se da će, ako padne kiša na dan kad je Isus razapet na krstu, sve što je posijano istruliti u zemlji, pa će godina do narednog Vaskrsa biti teška i "gladna".

Šta najavljuje lijepo vrijeme na Veliki petak

Sunčano i toplo vrijeme na Veliki petak je nagovještavalo plodnu, rodnu i berićetnu godinu i za ratare i za voćare. Narodno vjerovanje kaže da će, ako sunce sija na Veliki petak, sve što započnemo od ovog do narednog Vaskrsa biti uspješno.

