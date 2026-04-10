Džejla Ramović objavila 1004, širi se oduševljenje

Pop pjevačica Džejla Ramović predstavila je novu pjesmu simboličnog naziva "1004", koja je već na prvu izazvala veliko interesovanje publike.

Fanovi su brzo reagovali na društvenim mrežama, gdje dijele prve utiske i poruke podrške, a mnogi ističu emotivnu snagu i zrelost nove numere.

Kako je sama pjevačica otkrila, "1004" nosi snažnu poruku o prekidu kruga vraćanja na staro i prihvatanju trenutka kada shvatiš da se neke stvari više ne mogu popraviti.

Upravo ta iskrenost i lična nota, čini se, najviše su dotakle publiku.

Ramović se u objavi zahvalila timu saradnika s kojima je radila na pjesmi i spotu, naglašavajući koliko joj je ovaj projekat bio poseban, ali i važnost rada s ljudima kojima vjeruje.

Na kraju, posebnu zahvalnost uputila je svojoj publici, poručivši da se nada da će pjesma pronaći put do njihovih srca, što se, sudeći po prvim reakcijama, već počelo dešavati.