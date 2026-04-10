Vocap konačno uvodi fuknciju koju smo svi dugo čekali

10.04.2026 16:03

Иконица апликације Воцап на позадини мобилног телефона.
Foto: Anton/Pexels

Vocap testira novu funkciju za suzbijanje pozadinske buke koja će omogućiti kristalno čiste glasovne i video pozive.

Vocap trenutno radi na uvođenju sopstvene funkcije za suzbijanje buke (noise cancellation) unutar aplikacije za glasovne i video pozive.

Ova opcija je primijećena u najnovijoj beta verziji Vocapa za Android, što znači da je razvoj još uvijek u toku.

Ova funkcija automatski filtrira pozadinsku buku kako bi razgovori bili jasniji. Dakle, ako se nalazite u saobraćaju, gužvi ili na vjetru, ovo bi trebalo da pomogne sagovornicima da vas bolje čuju.

Kao što se vidi na snimcima ekrana, opciju je moguće po želji uključiti ili isključiti. Prekidač (toggle) se nalazi u meniju tokom poziva, a funkcija će standardno biti automatski aktivirana.

Nova opcija se postepeno uvodi korisnicima beta verzije, a ako sve prođe bez problema, vjerovatno će postati dostupna svim korisnicima Vocapa na Androidu u narednim nedjeljama ili mjesecima.

(B92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

