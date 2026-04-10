Pjevač Zvezda Granda oslijepio čovjeka, osuđen na robiju

10.04.2026 15:38

Na Sudu u Vinkovcima, u ponovljenom sudskom postupku, pjevač Luka Miškulin osuđen je na kaznu zatvora od 22 mjeseca za nanošenje teških povreda Ivanu Mikuljanu, koji je ostao slijep.

Odlukom sudije Ivane Lovrić Vidaček u izrečenu kaznu zatvora računa se i osam mjeseci koje je pjevač Miškulin, nakon izricanja prve presude na Opštinskom sudu u Vukovaru, proveo u zatvoru, tako da mu za izdržavanje ukupne kazne zatvora preostaje još 14 mjeseci iza rešetaka.

Dok je protiv njega trajao sudski proces, Miškulin se takmičio u emisiji "Zvezde Granda".

U februaru 2024. godine osuđen je na pet godina i četiri mjeseca zatvora zbog nanošenja teških tjelesnih povreda Mikuljanu.

Odmah potom prevezen je u zatvor u Osijeku, odakle je nakon osam mjeseci pušten da se brani sa slobode, pošto je prethodno Županijski sud u Osijeku ukinuo presudu zbog procesnih razloga.

Ostali dobili šest mjeseci zatvora

Na suđenju u Vukovaru preostala trojica optuženih, Gabrijel Čekić, Danijel Hodak i sin bivšeg HDZ-ov saborskog poslanika Domagoj Culej, osuđeni su na uslovne kazne od šest mjeseci zatvora uz rok iskušenja od dvije godine.

Sudskom procesu prethodila je tuča u centru Vinkovaca koja se dogodila u avgustu 2018. godine, nakon koje je Mikuljan završio u KBC-u Osijek na liječenju.

Tokom liječenja jedva je ostao živ, imao je više operacija i ostao trajno slijep.

