Џејла Рамовић објавила 1004, шири се одушевљење

Поп пјевачица Џејла Рамовић представила је нову пјесму симболичног назива "1004", која је већ на прву изазвала велико интересовање публике.
Фанови су брзо реаговали на друштвеним мрежама, гдје дијеле прве утиске и поруке подршке, а многи истичу емотивну снагу и зрелост нове нумере.
Како је сама пјевачица открила, "1004" носи снажну поруку о прекиду круга враћања на старо и прихватању тренутка када схватиш да се неке ствари више не могу поправити.
Управо та искреност и лична нота, чини се, највише су дотакле публику.
Рамовић се у објави захвалила тиму сарадника с којима је радила на пјесми и споту, наглашавајући колико јој је овај пројекат био посебан, али и важност рада с људима којима вјерује.
На крају, посебну захвалност упутила је својој публици, поручивши да се нада да ће пјесма пронаћи пут до њихових срца, што се, судећи по првим реакцијама, већ почело дешавати.
