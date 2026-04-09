Умро глумац из "Игре престола": "Отишао је титан риђе косе"

Аутор:АТВ
Глумац из "Игре престола", Мајкл Патрик, преминуо је у 35. години.
Ирац Мајкл Патрик, који се појавио у шестој сезони серије "Игра престола", преминуо је док је био у хоспису, објавила је његова супруга Наоми Шихан на Инстаграму у среду, 8. априла.
Патрик се борио са МНД - болешћу моторних неурона, која брзо "напада нерве који контролишу кретање" и неизлечива је. Иако је најчешћи облик ове болести Амиотрофична латерална склероза (АЛС), глумчева породица није открила његову тачну дијагнозу.
"Синоћ је Мик, нажалост, преминуо у хоспису Северне Ирске", написала је почео Шихан. "Дијагностикована му је болест моторних неурона 1. фебруара 2023. Примљен је пре 10 дана и о њему се бринуо невероватан тим. Преминуо је мирно окружен породицом и пријатељима. Речи не могу описати колико нам је срце сломљено".
Према наводима МНД удружења, стање "доводи до слабљења, укочености и исцрпљивања мишића", што потенцијално утиче на способност особе да хода, говори, једе, пије и дише. Иако се симптоми разликују од пацијената до пацијента, реч је о болести која "скраћује живот".
Шихан је истакла храброст свог мужа и његов утицаја на оне око себе. "Више пута је речено да је Мајкл био инспирација свима који су имали привилегију да дођу у контакт са њим, не само у последњих неколико година током његове болести, већ сваког дана његовог живота", написала је.
"Живео је живот испуњен колико год било који човек може да живи. Радост, обиље духа, заразни смех. Титан риђе косе".
"Веома смо захвални свакој особи која нас је подржавала током последњих неколико година", закључила је. "Мајлку се допао овај цитат Брендана Бехана и сада се чини прикладним: 'Најважније ствари на свету су да набавите нешто за јело, нешто за пиће и некога ко ће вас волети'. Зато, немојте превише размишљати о томе. Једите. Пијте. Волите", пише Б92.
