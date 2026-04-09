Буба Корели отплатио казну затвора у износу од 24.000 КМ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Репер Амар Хоџић, познатији као Буба Корели, отплатио је Врховном суду Федерације БиХ 24.000 КМ затворске казне у трајању од осам мјесеци на коју је био осуђен због утаје пореза.
Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала Врховног суда Федерације БиХ (ПОСКОК) раније је објавио да је он признао кривицу за утају пореза те да је износ од 115.642 КМ уплатио на рачун Пореске управе.
"Што је било пореског дуга према држави, то је исплаћено. Што се тиче казне затвора, у складу са законом искориштено је право да се затворска казна претвори у новчану и то је искориштено", рекао је за Кликс његов адвокат Сеад Зијадић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
58
18
36
18
26
18
20
18
12
Тренутно на програму