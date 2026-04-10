Samsung Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G sada dostupni u BiH

Kompanija Samsung Elektronis (Samsung Electronics) najavila je službeni početak prodaje modela Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G, posljednjih uređaja iz Galaxy A serije koji donose aktuelne mobilne inovacije kompanije Samsung, uključujući unaprijeđeni Awesome Intelligence , a čija početna cijena kreće od 819 KM.

Ovogodišnja Galaxy A serija potvrđuje posvećenost kompanije Samsung širenju AI mogućnosti na veći broj uređaja i osnaživanju korisnika da iskoriste prednosti intuitivne vještačke inteligencije koja pojednostavljuje svakodnevne zadatke. Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G unaprjeđuju iskustva na koja se korisnici svakodnevno oslanjaju, kroz poboljšane performanse, kameru i ekran, kao i unaprijeđenu izdržljivost i bezbjednost. Uz šest generacija nadogradnji operativnog sistema i dugoročnu bezbjednosnu podršku, nova Galaxy A serija je dizajnirana da traje.

Dostupnost i cijena

Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G dostupni su od 10. aprila u Bosni i Hercegovini. Početna cijena za Galaxy A57 5G iznosi 999 KM, dok Galaxy A37 5G počinje od 819 KM.

Samsung Galaxy A57 5G

Memorijska konfiguracija – Preporučena cijena

8/128GB – 999 KM

8/256GB – 1.129 KM

12/512GB – 1.469 KM

Samsung Galaxy A37 5G

Memorijska konfiguracija – Preporučena cijena

6/128GB – 819 KM

8/256GB – 999 KM

Galaxy A57 5G dostupan je u bojama fenomenalna tamno plava, fenomenalna siva, fenomenalna ledeno plava i fenomenalna lila , dok Galaxy A37 5G dolazi u bojama fenomenalna lavanda, fenomenalna tamno siva, fenomenalna sivo-zelena i fenomenalna bijela.

Unaprijeđeni Awesome Intelligence za svakodnevni život

Uz najnoviji One UI 8.5, Galaxy A57 5G i A37 5G donose najnovije AI inovacije širem krugu korisnika kroz Awesome Intelligence, koji omogućava lakše obavljanje svakodnevnih zadataka, ali i nove načine za kreiranje sadržaja i produktivnost.

Funkcija Voice Transcription sada je dostupna u aplikaciji Voice Recorder, omogućavajući jednostavno pretvaranje govora u tekst i prevođenje snimaka sastanaka, predavanja ili poziva, kao i transkripciju govorne pošte u tekst.

Funkciji AI Select je sada jednostavnije pristupiti dugim pritiskom na Edge Panel omogućavajući korisnicima da brzo izdvoje tekst ili kreiraju sadržaj direktno sa ekrana, bez ručnog biranja. Podržana je i opcija Drag & Drop u Multi-Windows režimu, što omogućava jednostavno premještanje slika u Samsung Notes ili Photo Editor za bržu obradu.

Awesome Intelligence dodatno pojednostavljuje uređivanje fotografija. Funkcija Object Eraser omogućava prirodnije uklanjanje neželjenih elemenata sa fotografija, poput prolaznika u pozadini ili gužve u kafiću. Na modelu Galaxy A57 5G, funkcija Best Face podržava veći broj fotografija i kontinuirano snimanje, što olakšava pravljenje savršenih grupnih fotografija na kojima svi izgledaju najbolje. Popularni alati poput Filters i Edit Suggestions pomažu korisnicima da brzo unaprijede i podjele svoje trenutke bez dodatnog truda, dok Galaxy A57 5G donosi i funkciju Auto Trim za još jednostavniju obradu video sadržaja.

Funkcija Circle to Search with Google dodaje prepoznavanje više objekata, pa korisnici mogu lako da istraže više elemenata na jednoj slici - od odjevne kombinacije do pratećih dodataka, sve u okviru jedne pretrage.

Nova Galaxy A serija dodatno proširuje iskustvo Awesome Intelligence kroz izbor agenata osmišljenih da pojednostave svakodnevne zadatke, od pretrage do organizacije planova ili lakog podešavanja uređaja. Kao konverzacijski agent na uređaju, unaprijeđeni Bihbu omogućava korisnicima intuitivno upravljanje Galaxy podešavanjima i funkcijama putem prirodnog jezika, dok Gemini olakšava obavljanje složenijih zadataka kroz integraciju sa ugrađenim Galaxy aplikacijama i odabranim aplikacijama trećih strana, pružajući bržu i intuitivniju interakciju.

Odlična kamera za jasnije fotografije i video zapise, danju i noću

Kako vještačka inteligencija postaje sve dublje integrisana u mobilna iskustva, performanse kamere i dalje ostaju ključne za svakodnevnu upotrebu i zadovoljstvo koje korisnici očekuju.

Galaxy A57 5G i A37 5G donose svjetlije i jasnije fotografije zahvaljujući unaprijeđenom hardveru kamere i poboljšanom Image Signal Processor-u (ISP). Uređaji imaju trostruki sistem kamera sa glavnim senzorom od 50 MP, koji omogućava oštre i detaljne fotografije u različitim uslovima osvjetljenja, bez potrebe za ručnim podešavanjima.

Kada se svjetla priguše, kamera modela Galaxy A57 5G i A37 5G se besprijekorno prilagođava uz unaprijeđeni Nightographu, omogućavajući snimanje jasnih i realističnih fotografija i video zapisa čak i u uslovima slabog osvjetljenja.

Galaxy A57 5G podiže fotografiju na viši nivo zahvaljujući unaprijeđenoj obradi slike koja izoštrava detalje i smanjuje šum, za još jasnije i živopisnije rezultate. Omogućava bogat kontrast i uravnotežene boje čak i u zahtjevnim uslovima osvjetljenja, dok brži okidač omogućava korisnicima da trenutno zabilježe prolazne trenutke uz veću jasnoću.

Galaxy A57 5G i A37 5G takođe koriste prednosti AI prepoznavanja subjekata i optimizacije scena kako bi portreti bili uravnoteženi, sačuvali prirodne tonove kože i omogućili jasnije odvajanje subjekta od pozadine. Kada je potreban širi kadar, ultraširoka kamera obuhvata više u svakoj grupnoj fotografiji ili pejzažu, dok makro kamera od 5 MP otkriva najsitnije detalje iz blizine, pružajući dodatnu kreativnu fleksibilnost.

Performanse za striming i multitasking

Galaxy A57 5G donosi idealan spoj dizajna i performansi , kombinujući unaprijeđene CPU, GPU i NPU komponente za još bolje performanse u tankom i laganom kućištu. Dizajniran za nesmetano gledanje, pregledanje i stvaranje sadržaja, njegov dotjerani izgled karakteriše sjajna završna obrada i prepoznatljiv modul sa tri kamere, za moderan vizuelni identitet koji udobno leži u ruci.

Uprkos tanjem profilu, Galaxy A57 5G donosi snažne performanse. Njegova baterija od 5.000 mAx omogućava do dva dana korištenja — od snimanja i obrade sadržaja do gledanja u pokretu. Funkcija Super Fast Charging 2.0 omogućava punjenje do 60% za oko 30 minuta, za brzu dopunu prije izlaska, dok za 13% veća komora za hlađenje pomaže u održavanju stabilnih performansi tokom dužeg igranja ili snimanja.Tanji okviri i svijetao Super AMOLED+ ekran sa Vision Booster tehnologijom obezbjeđuju impresivno i jasno iskustvo gledanja, kako u zatvorenom tako i na otvorenom.

Dizajnirani za svakodnevnu upotrebu, Galaxy A57 5G i A37 5G imaju IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu, što dodatno povećava izdržljivost u realnim uslovima i korisnicima pruža dodatni osjećaj sigurnosti u slučaju nezgoda.

Dugoročna podrška i bezbjednost

Galaxy A57 5G i A37 5G dodatno potvrđuju posvećenost kompanije Samsung dugotrajnosti uređaja, nudeći šest generacija Androdi OS i One UI nadogradnji, kao i do šest godina bezbjednosnih ažuriranja, pružajući korisnicima sigurnost da se na svoj uređaj mogu osloniti godinama.

Samsung obezbjeđuje dodatni nivo zaštite, transparentnosti i kontrole korisnika kroz Knox Vault, hardversko bezbjednosno rješenje otporno na manipulaciju. Galaxy A serija nudi sveobuhvatnu zaštitu kroz napredne funkcije bezbjednosti i privatnosti, uključujući Security & Privacu Dashboard, Auto Blocker, Private Sharing, Theft Protection, kao i novi Private Album, funkciju u okviru Galerije koja omogućava brzo i jednostavno zaključavanje ličnih sadržaja Za razliku od tradicionalnih bezbjednosnih rješenja, najnoviji modeli Galaxy A serije proaktivno obavještavaju korisnike o potencijalnim rizicima putem Privacy Alerts, inteligentnih notifikacija koje omogućavaju bolji uvid i kontrolu nad dozvolama za lokaciju ili sumnjivim pristupom osjetljivim podacima. Zajedno, ova unaprjeđenja čine bezbjednost jednako intuitivnom kao i ostatak korisničkog iskustva, olakšavajući zaštitu uređaja više nego ikada ranije za sve.

Za više informacija o modelima Galaxy A57 5G i Galaxy A37 5G posjetite Samsung Newsroom, SamsungMobilePress.com ili Samsung.com.