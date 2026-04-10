Gulić: NDH će ostati zapamćena samo po genocidu

Nezavisna država Hrvatska (NDH) ostaće u istoriji zapamćena po genocidu nad srpskim, jevrejskim i romskim narodom i ni po čemu drugom, ocijenio je istoričar Milan Gulić.

Gulić je povodom 85 godina od osnivanja NDH, koja je proglašena na današnji dan 1941. godine, podsjetio da je ta država formirana zahvaljujući napadu Njemačke i Italije na tadašnju Kraljevinu Jugoslaviju i okupaciji njene teritorije.

On je ukazao da je teritorija Jugoslavije rasparčana i da je najveći dio njenog središta zauzela NDH, koja je formirana zahvaljujući podršci nacističke Njemačke i fašističke Italije.

"U svom uređenju ona se na njih i ugledala i oslanjala i za vrijeme njenog postojanja formirana je čitava mreža koncentracionih logora. Gotovo da je osnovni cilj te države bio istrebljenje nepoželjnih naroda, u prvom redu srpskog", rekao je Gulić za Srnu.

On je istakao da je NDH za četiri godine postojanja ostala upamćena samo po tome što je izvršila genocid nad srpskim, romskim i jevrejskim stanovništvom, u potpunosti slijedeći svoje uzore iz Berlina i Rima.

"U tom smislu ne postoje nikakvi drugi tragovi njenog postojanja. Ni po čemu drugom neće biti upamćena sem po nesreći koju je donijela prostorima na koje je protegla svoju vlast", naglasio je Gulić.

On smatra da, uprkos teorijama da NDH nije bila država u pravom smislu te riječi, već marionetska tvorevina ili kondominijum Njemačke i Italije, nema dileme da je to bila država, iako je u formalnom smislu bila priznata od svega 12 drugih država, od kojih neke nisu bile međunarodno priznate, već su bile okupirane teritorije Njemačke ili Japana.

"Ali, bila je država, jer je imala teritoriju na kojoj je vladala, a postojale su njene institucije i postojao je narod koji je priznavao kao svoju državu", objasnio je Gulić.

Prema njegovom mišljenju, negiranjem činjenice da je NDH bila država smanjuje se karakter zločina koji je počinila i svodi se na zločin grupe ljudi, što nije priroda zločina koji je počinila NDH.

"Nerijetko se relativizacijom onoga što je NDH počinila govori da ona nije bila nezavisna, da nije bila država i da nije bila hrvatska. Ona je bila nezavisna koliko je to bilo moguće za te okolnosti, bila je država, jer je imala jasno određene institucije i zakonodavni sistem. Bila je totalitarna država, ali ipak država. I ona jeste bila hrvatska", naglasio je Gulić.

On smatra da će se teško naći primjer da je negdje u svijetu postojala država poput NDH koja je htjela da uništi toliki procenat svog stanovništva.

"Možda možemo da pričamo o režimu Pola Pota u Kambodži, ali je to nešto što je rađeno u potpuno drugom vremenu i u drugačijim okolnostima. Ovdje je država htjela da uništi gotovo trećinu sopstvenog stanovništa s obzirom da su Srbi predstavljali skoro trećinu stanovništva na teritoriji koju je NDH zahvatila", rekao je Gulić.

On je dodao da ga ne čudi to što je ideologija takve države još živa i što u današnjoj Hrvatskoj NDH i ustaški režim pokušavaju da se rehabilituju za sve, a naročito za stravične zločine.

Prema njegovoj ocjeni, takva relativizacija danas ne bi bila moguća da nije bilo relativizacije u čitavom razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, koja nije išla u pravcu toga da pokušavaju da se sakriju razmjere zločina.

"To se nije radilo u socijalističkoj Jugoslaviji. Međutim, vršena je vještačka simetrija, gdje je poređen ustaški režim u NDH sa monarhističkim snagama koje su bile antifašističke i sa Jugoslovenskom vojskom u otadžbini. Te dvije stvari ni na koji način ne mogu da se porede", smatra Gulić.

Kada se sa tim ne raščisti, već se stvara vještačka simetrija, dodao je Gulić, onda se omogućava da jedna ideologija, koja je trebalo da bude poražena poput nacističke u Njemačkoj ili fašističke u Italiji, na neki svoj način preživi.

"I onda, kada se sa tim ne suočite i kada ta ideologija preživi, u nekom drugom vremenskom okviru ona se ponovo pojavi i ima svoj spoljni izraz, protiv kog se niko od onih koji odlučuju danas ni ne buni. Reakcija na ono što se dešava u Hrvatskoj u principu nema ni u Briselu, niti u drugim centrima odlučivanja u EU", ukazao je Gulić.

On je istakao da se danas i te kako koketira sa poraženim ideologijama iz vremena Drugog svjetskog rata, i to ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim dijelovima Evrope.

NDH je proglašena 10. aprila 1941. godine i trajala je do kraja Drugog svjetskog rata, sistematski progoneći i ubijajući Srbe, Jevreje, Rome i sve koji se nisu uklapali u njen program "Velike Hrvatske" i rasističke teorije, koje su bile ozakonjene.

Ubrzo po osnivanju NDH formirani su koncentracioni logori, među kojima su najpoznatiji Jasenovac i Jadovno, kao i logori za žene i djecu poput Stare Gradiške, Jastrebarskog i Siska.

Prema podacima Spomen područja "Donja Gradina", samo u Jasenovcu je stradalo 700.000 ljudi. Među njima je bilo 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja i 127.000 antifašista, a ubijeno je i oko 20.000 djece.

Desetine hiljada ljudi usmrćeno je u ostalim logorima, kao i na stratištima poput Prebilovaca, Gline, Garavica, Broda na Drini i mnogim drugim mjestima širom današnje Hrvatske, BiH i Srema.

Na teritoriji NDH-a, koja se protezala do Zemuna, ubijeno je više od 75.000 djece, pretežno srpske nacionalnosti.