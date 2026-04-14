Napravili i kućice: Lažna putarina godinu i po pljačkala narod, nevjerovatna zarada

Na jednom državnom putu u zapadnoj Indiji, vozači su čak godinu i po dana plaćali putarinu - potpuno nepoznatim ljudima. Nije bilo nikakve službene koncesije ni državnih zaposlenika, već grupa prevaranata koja je postavila lažnu naplatnu kućicu.

Lažni naplatni punkt kao iz filma

Prevara je bila gotovo savršeno izvedena. Postojalo je sve što vozači očekuju – rampe, saobraćajni znakovi, organizacija saobraćaja. Sve je djelovalo potpuno legitimno.

Prevaranti su iskoristili prostor napuštene tvornice keramike i ondje napravili improvizovani izlaz s ceste, preusmjeravajući promet dalje od pravog naplatnog mjesta koje se nalazilo svega nekoliko kilometara dalje.

Ključ uspjeha bila je psihologija.

Putarina je bila upola jeftinija nego na službenim punktovima, a vozačima je rečeno da novac ide za izgradnju hramova u obližnjem selu.

Tako su mnogi vjerovali da istovremeno štede novac i čine dobro djelo. Upravo ta kombinacija pokazala se presudnom.

Zarada od gotovo 700.000 evra

Prema procjenama, prevaranti su na ovaj način zaradili oko 75 miliona rupija, odnosno približno 700.000 evra.

Policiji je trebalo čak 18 mjeseci da razotkrije i zaustavi cijelu operaciju te privede odgovorne osobe, prenosi Tportal.