Mladić izboden nožem u punom autobusu: Ljekari mu se bore za život

Beogradska policija i Više javno tužilaštvo intenzivno tragaju za napadačem koji je u utorak uveče, 14. aprila, bez ikakvog povoda nožem nanio teške povrede opasne po život Milošu Đ. (22) u autobusu gradskog prevoza.
Stravičan incident dogodio se u večernjim časovima na liniji 59, a prema prvim informacijama, napad je bio potpuno iznenadan i ničim izazvan, saznaje Telegraf.rs.
Miloš Đ. je policiji ispričao da je u autobus ušao sa drugom u Crnotravskoj ulici. Ubrzo nakon ulaska, dok su se nalazili u vozilu, prišao mu je nepoznati mladić i bez ikakve prethodne svađe ili kontakta izvadio nož.
„Napadač mu je zadao nekoliko uboda direktno u stomak. Sve se desilo munjevito, pred očima šokiranih putnika“, navodi izvor upoznat sa istragom.
Miloš Đ. je sa teškim tjelesnim povredama hitno prevezen u bolnicu, gdje je odmah operisan. Ljekari se i dalje bore za njegov život, s obzirom na ozbiljnost povreda unutrašnjih organa.
Povrijeđeni mladić naveo je da napadača ne poznaje i da ga je te večeri prvi put vidio, što ukazuje na mogućnost da je riječ o nasumičnom nasilju.
Policija je odmah pokrenula potragu za počiniocem, a istraga je u toku.
Istražne radnje obuhvataju analizu snimaka sa sigurnosnih kamera iz autobusa i sa trase kretanja vozila, saslušanje svjedoka i mladićevog druga koji je bio prisutan u trenutku napada, kao i prikupljanje dokaza na licu mjesta.
Istragu zvanično vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, a javnost će biti obaviještena o novim detaljima čim napadač bude identifikovan i priveden pravdi.
