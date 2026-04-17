Oglasio se Netanjahu nakon što je pristao na primirje za sa Libanom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je pristao na desetodnevni prekid vatre sa libanskim pokretom Hezbolah kako bi se postigao istorijski mirovni sporazum sa Libanom.

"Ova prilika postoji jer smo suštinski promijenili odnos snaga u Libanu. Prošlog mjeseca počeli smo da dobijamo pozive iz Libana sa prijedlogom direktnih mirovnih pregovora, što se nije dešavalo više od 40 godina", rekao je Netanjahu.

On je dodao da se odazvao tom pozivu i pristao na privremeni prekid vatre u trajanju od deset dana, kako bi pokušali da unaprijede sporazum o kojem su počeli da razgovaraju ambasadori na sastanku u Vašingtonu.

Nakon što je juče predsjednik SAD Donald Tramp najavio prekid vatre između Izraela i Libana, Netanjahu se obratio naciji i govorio o mogućnosti postizanja istorijskog mirovnog sporazuma.

Izraelski premijer je naveo da Tramp namjerava da pozove njega i predsjednika Libana Jozef Aun u Vašington kako bi pokušali da unaprijede ovaj dogovor.

Tramp je juče naveo da su Netanjahu i Aun pristali na početak desetodnevnih prekida vatre s ciljem postizanja mira.