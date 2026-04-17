Raste broj žrtava pucnjave u Turskoj: Preminulo dijete

Расте број жртава пуцњаве у Турској: Преминуло дијете
Broj žrtava pucnjave u srednjoj školi u Turskoj porastao je u četvrtak na deset, saopštio je sinoć turski ministar unutrašnjih poslova Mustafa Čiftči.

Prema njegovim riječima, u četvrtak je u bolnici preminuo ranjeni učenik Jusuf Tarik Gul, uprkos naporima ljekara da mu spasu život.

"Ima 13 povrijeđenih. Šestoro ranjenih je na intenzivnoj njezi. Stanje troje od njih je kritično", rekao je Čiftči.

Devet osoba, među njima osmoro djece, ubijeno je u pucnjavi u srednjoj školi "Ajser Čalik" u provinciji Kahramanmaraš na jugoistoku Turske, a prema posljednjim informacijama, još jedna osoba koja se borila za život u bolnici preminula je u četvrtak.

U napadu je na licu mjesta, štiteći svoje učenike, poginula nastavnica matematike Ajla Kara, i devetoro učenika.

Napadač, četrnaestogodišnji Isa Aras Mersinli, takođe je poginuo u incidentu.

Доктор

Svijet

Doktor umjesto slezine čovjeku izvadio jetru: Pacijent preminuo na operacijskom stolu

"I on je preminuo. Pucao je u sebe tokom haosa. Da li je to bilo samoubistvo ili je on sam sebe upucao tokom haosa, trenutno nije poznato", izjavio je guverner Kahramanmaraša Mukerem Unluer.

On je rekao da razlozi za napad još nisu poznati i da se detaljno istražuje slučaj.

Četrnaestogodišnji učenik je u srijedu otvorio vatru na dvije učionice u srednjoj školi u Turskoj, u drugoj takvoj pucnjavi u zemlji za dva dana.

Došao je u školu naoružan oružjem za koje se vjeruje da pripada njegovom ocu, penzionisanom policajcu, rekao je guverner Unluer i dodao da je nosio pet komada vatrenog oružja i sedam okvira koje je najvjerovatnije uzeo od oca - bivšeg policajca, prenosi Tanjug.

Pročitajte više

Доктор, хирург, рукавице

Svijet

Doktor umjesto slezine čovjeku izvadio jetru: Pacijent preminuo na operacijskom stolu

3 h

0
Стиже разведравање, погледајте гдје ће бити најтоплије

Društvo

Stiže razvedravanje, pogledajte gdje će biti najtoplije

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Konačno mora da postoji mir

3 h

0
Ватромет у Либану након примирја које је постигнуто 17.04.2026. године.

Svijet

Počelo desetodnevno primirje između Libana i Izraela

3 h

0

Više iz rubrike

Доктор, хирург, рукавице

Svijet

Doktor umjesto slezine čovjeku izvadio jetru: Pacijent preminuo na operacijskom stolu

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Konačno mora da postoji mir

3 h

0
Ватромет у Либану након примирја које је постигнуто 17.04.2026. године.

Svijet

Počelo desetodnevno primirje između Libana i Izraela

3 h

0
Паре

Svijet

Muškarac iz BiH 20 godina podizao penziju pokojne supruge

3 h

0

