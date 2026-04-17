Naoružani pljačkaši držali 25 talaca u banci

17.04.2026 08:24

Foto: Printskrin/Jutjub

Naoružani pljačkaši držali su 25 ljudi kao taoce u banci u Napulju dva sata, prije nego što su pobjegli kroz tunel.

Tri lopova ušla su u poslovnicu Credit Agricole u južnom italijanskom gradu u četvrtak, 16. aprila, oko 11.30 sati, uzimajući za taoce zaposlenike i klijente, koji su pušteni od strane policije nekoliko sati kasnije.

"Zahvaljujući brzoj reakciji svi taoci su oslobođeni ubrzo nakon 13.30, bez ozbiljnijih povreda", rekao je u saopštenju Mišel di Bari, prefekt Napulja.

Hitne službe razbile prozore

Hitne službe razbile su prozore kako bi ušle u banku na trgu Piazza Medaglie d’Oro u naselju Arenela u gradu, a do tada su pljačkaši već pobjegli, navodno kroz rupu u podu banke i u kanalizaciju.

Scena

Na Melininoj svadbi svira jedan od omiljenih Harisovih bendova: Sin Kan neće biti na ceremoniji

Kompanija koja upravlja vodenom mrežom Napulja vrši inspekciju kanalizacionog sistema, navodi lokalni medij Fanpage.it.

Nije bilo jasno da li su pljačkaši uspjeli da odnesu bilo kakav plijen. Prema Fanpageu, vjeruje se da su pljačkaši ciljali sefove, a u banci nije bilo gotovine.

Taoce zaključali

Jedan od talaca, klijent banke, rekao je da su bili zaključani u jednoj prostoriji.

"Bio sam u banci kada su ušli; bila su definitivno trojica. Došli su i zaključali nas, klijente, zaposlenike i direktora, u jednu prostoriju. Bili su naoružani, ali nisu koristili nasilje", rekao je.

Poslovnica Credit Agricole u Milanu bila je meta slične pljačke 2020. godine. U tom slučaju, dva naoružana pljačkaša ušla su kroz glavni ulaz i uzela osoblje za taoce, dok su dva saučesnika ušla kroz servisni otvor, nakon što su prošla kroz kanalizacionu mrežu. Banda je ukrala nekoliko sefova i potom svi su pobjegli kroz odvode.

Pročitajte više

Бивша супруга Хариса Џиновића Мелина Џиновић сједи

Scena

Na Melininoj svadbi svira jedan od omiljenih Harisovih bendova: Sin Kan neće biti na ceremoniji

2 h

0
Данас без струје 3.000 потрошача

Gradovi i opštine

Danas bez struje 3.000 potrošača

2 h

0
Смајли

Vicevi

Vic dana: Pametni sat

2 h

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

BiH

Cvijanović na Diplomatskom forumu u Antaliji

2 h

0

Više iz rubrike

Расте број жртава пуцњаве у Турској: Преминуло дијете

Svijet

Raste broj žrtava pucnjave u Turskoj: Preminulo dijete

2 h

0
Доктор, хирург, рукавице

Svijet

Doktor umjesto slezine čovjeku izvadio jetru: Pacijent preminuo na operacijskom stolu

2 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Konačno mora da postoji mir

3 h

0
Ватромет у Либану након примирја које је постигнуто 17.04.2026. године.

Svijet

Počelo desetodnevno primirje između Libana i Izraela

3 h

0

Pokušao podmititi policiju, pa završio iza rešetaka

Fico: Rusi kleče samo kada vežu pertle

Prevoznici u Crnoj Gori planiraju novu graničnu blokadu saobraćaja

Mehanizam ne želi da govori o mogućnosti liječenja generala Mladića u Srbiji

Vlada Srpske o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima

