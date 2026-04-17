Naoružani pljačkaši držali 25 talaca u banci

Naoružani pljačkaši držali su 25 ljudi kao taoce u banci u Napulju dva sata, prije nego što su pobjegli kroz tunel.

Tri lopova ušla su u poslovnicu Credit Agricole u južnom italijanskom gradu u četvrtak, 16. aprila, oko 11.30 sati, uzimajući za taoce zaposlenike i klijente, koji su pušteni od strane policije nekoliko sati kasnije.

"Zahvaljujući brzoj reakciji svi taoci su oslobođeni ubrzo nakon 13.30, bez ozbiljnijih povreda", rekao je u saopštenju Mišel di Bari, prefekt Napulja.

Hitne službe razbile prozore

Hitne službe razbile su prozore kako bi ušle u banku na trgu Piazza Medaglie d’Oro u naselju Arenela u gradu, a do tada su pljačkaši već pobjegli, navodno kroz rupu u podu banke i u kanalizaciju.

Kompanija koja upravlja vodenom mrežom Napulja vrši inspekciju kanalizacionog sistema, navodi lokalni medij Fanpage.it.

Nije bilo jasno da li su pljačkaši uspjeli da odnesu bilo kakav plijen. Prema Fanpageu, vjeruje se da su pljačkaši ciljali sefove, a u banci nije bilo gotovine.

Taoce zaključali

Jedan od talaca, klijent banke, rekao je da su bili zaključani u jednoj prostoriji.

"Bio sam u banci kada su ušli; bila su definitivno trojica. Došli su i zaključali nas, klijente, zaposlenike i direktora, u jednu prostoriju. Bili su naoružani, ali nisu koristili nasilje", rekao je.

Poslovnica Credit Agricole u Milanu bila je meta slične pljačke 2020. godine. U tom slučaju, dva naoružana pljačkaša ušla su kroz glavni ulaz i uzela osoblje za taoce, dok su dva saučesnika ušla kroz servisni otvor, nakon što su prošla kroz kanalizacionu mrežu. Banda je ukrala nekoliko sefova i potom svi su pobjegli kroz odvode.