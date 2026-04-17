Vic dana: Pametni sat

Kupio čovjek pametni sat što broji korake i kalorije.

Sretne ga kolega nakon sedam dana i pita:

"I, kako ide s dijetom i satom?"

Kaže on njemu:

"Odlično. Sat kaže da sam danas prešao 10 kilometara, a ja se ne sjećam da sam uopšte ustao iz kafane. Mora da on broji i miješanje kafe".