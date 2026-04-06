Vic dana: Došao Haso pijan u javnu kuću

Došao Haso pijan u javnu kuću u Parizu, stavi pred madam 2.000 evra i kaže:

Haso: Dajte mi tanjir 'ladnog pasulja i najružniju i najstariju radnicu koju imate!

Madam: "Ali gospodine, za taj novac možete dobiti najljepšu ženu u Parizu i pojesti i popiti šta god hoćete."

Haso: Ma nisam se ja bona zaželio seksa, ja sam se zaželio kuće!