Tramp: Niko neće kontrolisati Hormuški moreuz, sankcije Iranu ostaju

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Američke Države imati nadzor nad Hormuškim moreuzom, ali je naglasio da “niko neće kontrolisati taj plovni put”, ističući da je to dio aktuelnih pregovora.

Tramp je ponovio stav da Vašington “ne razmatra nikakvo ublažavanje sankcija” prema Iranu, prenosi Al Džazira.

Tokom sjednice kabineta, osvrnuo se i na Oman, koji navodno učestvuje u pregovorima o koordinaciji upravljanja moreuzom, poručivši da će ta država “morati da se ponaša kao i svi ostali”.

U odvojenom razgovoru za PBS News, američki predsjednik je naglasio da Iran neće dobiti ublažavanje sankcija u zamjenu za premještanje visoko obogaćenog uranijuma.

"Oni će se odreći svog visoko obogaćenog uranijuma, ali ne zbog ublažavanja sankcija. Ne, ne, nikako", rekao je Tramp.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je ostvaren “određeni napredak” u pregovorima s Iranom, uz ocjenu da je “diplomacija uvijek prva opcija”, ali i upozorenje da predsjednik Tramp ima i “druge opcije” ukoliko dogovor ne bude postignut.

"Ako se sporazum može postići, želimo da se postigne. Mislim da je bilo određenog napretka i interesa i vidjećemo u narednim satima i danima može li se napraviti dodatni iskorak", rekao je Rubio novinarima.

Dodao je da bi Vašington “više volio pregovarački i diplomatski put rješenja”, prenosi Avaz.