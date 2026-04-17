Najradosnije vijesti: Srpska bogatija za 25 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba - 19 djevojčica i šest dječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 14, potom u Foči i Bijeljini po tri, u

Zvorniku dvije, te u Prijedoru, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna, rečeno je u porodilištima.

Fudbal Poginuo mladi fudbaler, utopio se u jezeru

U Banjaluci je rođeno 12 djevojčica i dva dječaka, u Foči i Bijeljini po dvije djevojčice i jedan dječak, u Zvorniku djevojčica i dječak, u Prijedoru dječak, a u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica.

U porodilištima u Doboju, Trebinju i Gradišci u protekla 24 časa nije bilo porođaja.