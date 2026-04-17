Najradosnije vijesti: Srpska bogatija za 25 beba

17.04.2026 07:51

Foto: pexels/Daniel Reche

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba - 19 djevojčica i šest dječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 14, potom u Foči i Bijeljini po tri, u

Zvorniku dvije, te u Prijedoru, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna, rečeno je u porodilištima.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Fudbal

Poginuo mladi fudbaler, utopio se u jezeru

U Banjaluci je rođeno 12 djevojčica i dva dječaka, u Foči i Bijeljini po dvije djevojčice i jedan dječak, u Zvorniku djevojčica i dječak, u Prijedoru dječak, a u Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica.

U porodilištima u Doboju, Trebinju i Gradišci u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Fudbalska lopta

Fudbal

Poginuo mladi fudbaler, utopio se u jezeru

2 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Cijena nafte ispod 100 dolara

2 h

0
Расте број жртава пуцњаве у Турској: Преминуло дијете

Svijet

Raste broj žrtava pucnjave u Turskoj: Preminulo dijete

2 h

0
Доктор, хирург, рукавице

Svijet

Doktor umjesto slezine čovjeku izvadio jetru: Pacijent preminuo na operacijskom stolu

2 h

0

Više iz rubrike

Стиже разведравање, погледајте гдје ће бити најтоплије

Društvo

Stiže razvedravanje, pogledajte gdje će biti najtoplije

2 h

0
Данас славимо Источни петак: Вјерује се да ова вода доноси исцјељење

Društvo

Danas slavimo Istočni petak: Vjeruje se da ova voda donosi iscjeljenje

3 h

0
Познат узрок смрти ТВ водитељке Алме Хускић

Društvo

Poznat uzrok smrti TV voditeljke Alme Huskić

11 h

0
Сутра ово никако не смијете да изговорите: Обиљежавамо важног свеца уз 3 строга обичаја

Društvo

Sutra ovo nikako ne smijete da izgovorite: Obilježavamo važnog sveca uz 3 stroga običaja

13 h

0

10

27

Pokušao podmititi policiju, pa završio iza rešetaka

10

27

Fico: Rusi kleče samo kada vežu pertle

10

25

Prevoznici u Crnoj Gori planiraju novu graničnu blokadu saobraćaja

10

15

Mehanizam ne želi da govori o mogućnosti liječenja generala Mladića u Srbiji

10

15

Vlada Srpske o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima

