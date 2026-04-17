Užas u Hrvatskoj: Kamionom udario tri žene, jedna preminula

U Babinoj gredi u četvrtak, 16. aprila, oko 20.30 časova u dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je žena poginula kada da vozač kamiona njemačkih registarskih tablica udario tri pješaka.

Kako navodi Policijska uprava vukovarsko-srijemska, dvije ženske su u ovoj nesreći povrijeđene.

Auto-moto Nevjerovatna prevara na polaganju vozačkog ispita šokirala policiju

"Nesreću je izazvao 40-godišnji vozač teretnog automobila njemačkih registracijskih oznaka. Vozač je u jednom trenutku prekršio saobraćajne propise te je prešao vozilom na lijevu stranu kolovoza. Pritom je naletio na tri pješaka koje su se kretale uz ivicu kolovoza iz suprotnog smjera", naveli su iz Policijske uprave vukovarsko-srijemska i dodali:

"Nakon nesreće vozač se nije ni zaustavio ni pružio pomoć povrijeđenima, već je pobjegao s mjesta događaja".

Policajci su ipak pronašli vozača i kamiona.

Svijet Netanjahu pristao na primirje za istorijski mir sa Libanom

"Teško povrijeđena žena (75) preminula u bolnici, žene (61) i (47) su lakše povriježene", navode iz policije.