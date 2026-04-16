Plenković najavio pad cijena goriva

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković najavio je danas, 16. aprila, da će gorivo nakon niza poskupljenja od utorka, 21. aprila, ipak malo pojeftiniti.

„Pričekaćemo još dva-tri dana dok berze rade i nakon toga ćemo vidjeti kakva je prava situacija. Prema ovome kako je sada, trebalo bi doći do ne baš velikog, ali ipak malog smanjenja cijena litre goriva što je jako dobro u ovim okolnostima“, rekao je Plenković prilikom radne posjete Istarskoj županiji.

Plenković je podsjetio kako se cijene formiraju u ponedjeljak i stupaju na snagu u utorak, a da bi se izračunala konačna cijena prati se cijena na berzama u protekle dvije sedmice i na dnevnoj bazi.

„Nije dobra situacija“

„Ovo zasigurno nije dobra situacija, još uvijek su to jako velike cijene. Podsjećam da je prije početka rata na Bliskom istoku cijena barela nafte bila 71 dolar i to je znatno manje nego što je danas“, poručio je Plenković.

Prethodno je tokom dana mogućnost blagog smanjenja cijena goriva od narednog utorka najavio i hrvatski ministar privrede Ante Šušnjar.

Nakon ponovnog uvođenja regulisane cijene goriva, vlada svakog drugog ponedjeljka određuje najviše maloprodajne cijene za osnovni benzin, dizel, plavi dizel i gas za boce i rezervoare. Te cijene važe u dvosedmičnom režimu, počev od utorka.

Vlada Hrvatske je najavila i izmjene zakona o PDV-u koje se odnose na mogućnost davanja ovlašćenja vladi da, u skladu sa razvojem situacije, može da interveniše i prilagođava stopu PDV-a na naftne derivate. Te izmjene bi, prema najavi Plenkovića u Hrvatskom saboru, trebalo da budu izglasane 30. aprila.

Hrvatska je postavila i zahtjev Evropskoj komisiji u vezi sa mogućnošću smanjivanja evropskog dijela akciza, što komisija razmatra. Sve su to alati kojima država, uz regulaciju cijena, može da utiče na cijene goriva, prenosi Indeks.hr.