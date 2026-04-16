Zemljotres jačine 3,2 stepena pogodio Crnu Goru!

Autor:ATV
Zemljotres magnitude 3.2 stepena Rihtera zabilježen je u danas u 15:43, na području Crne Gore.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na u blizini granice sa BiH, na oko 14 kilometara od Bileće.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
"Trebinje je dobro zatreslo", "Baš je tutnjalo", pisali su građani.
"Jako je zatreslo", "Nije bio toliko jak, ali je trajao", "Treslo je par sekundi", pisali građani Dubrovnika, Jelse, Zatona...
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
