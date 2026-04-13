Tursku pogodio zemljotres jačine 4,7 stepeni

Tursku je pogodio zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od šest kilometara i udaljenosti od 115 kilometara od Antalije.

Za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres nije trajao dugo, ali se osjetilo ljuljanje.