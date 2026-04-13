Tursku pogodio zemljotres jačine 4,7 stepeni

Autor:ATV
Komentari:0
Tursku je pogodio zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od šest kilometara i udaljenosti od 115 kilometara od Antalije.
Za sada nema izvještaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
Prema izjavama očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres nije trajao dugo, ali se osjetilo ljuljanje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
17
11
17
01
16
53
16
53
16
50
Trenutno na programu