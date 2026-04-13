Novi korak u sukobu: SAD počinju pomorsku blokadu!

13.04.2026 15:25

Хормушки мореуз
Foto: Google maps

Vojska SAD najavila je da će danas u 16.00 časova po srednjeevropskom vremenu započeti pomorsku blokadu kompletnog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka.

Teheran poručio da bi takvi potezi mogli da imaju posljedice po širi region. Komandant iranske mornarice ocijenio da su Trampove prijetnje blokadom smiješne i besmislene.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da je delegacija te zemlje na pregovorima sa SAD u Islamabadu učestvovala "u dobroj vjeri da okonča rat", ali da su SAD istakle maksimalističke zahtjeve.

- U intenzivnim razgovorima na najvišem nivou u posljednjih 47 godina, Iran se angažovao sa SAD u dobroj vjeri da okonča rat. Ali kada smo bili na samo nekoliko centimetara od "Islamabadskog memoranduma o razumijevanju", susreli smo se sa maksimalizmom, mijenjanjem ciljeva i blokadom - rekao je Arakči u objavi na platformi Iks.

On je kazao da na pregovorima, koji su juče održani u Islamabadu "nijedna lekcija nije naučena".

- Dobra volja rađa dobru volju. Neprijateljstvo rađa neprijateljstvo - zaključio je Arakči.

Hormuški moreuz

zatvoren Hormuški moreuz

Zavisni od Hormuškog moreuza

Iran

Donald Tramp

